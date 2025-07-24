Общество

Компания «ПсковАгроИнвест» запускает бесплатный Wi-Fi в магазинах сети «Деревня Соловьи»

Компания «ПсковАгроИнвест» запускает бесплатный Wi-Fi в магазинах сети «Деревня Соловьи» в условиях ограничения мобильного интернета, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

«Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи, и считаем своим долгом помогать людям в непростых условиях. Бесплатный интернет в наших магазинах позволит покупателям решать повседневные задачи без лишних трудностей», - сообщили в «ПсковАгроИнвест».

В данный момент бесплатная сеть работает в магазинах по адресам:

Псков, улица Ижорского батальона, 5;

Псков, Рижский проспект, 45А.

«В ближайшее время, по мере ввода в эксплуатацию оборудования, мы включим бесплатный wifi во всех магазинах "Деревня Соловьи", по адресу которых наблюдаются сложности с доступом к мобильному интернету», - проинформировали в компании.