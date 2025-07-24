Общество

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Как переломить отношение молодежи к реальному производству, раскажет Игорь Савицкий

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Гость студии - генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Он поделится воспоминаниями, каким был его путь на производство и насколько сильным был уровень подготовки рабочих специальностей в советское время, а также расскажет о кадровой ситуации в «NPN»: по каким направлениям там работают и какие специальности требуются на производстве. Также гость студии выскажет мнение по поводу того, как можно переломить отношение молодежи к реальному производству и как решить кадровую проблему российской промышленности.

Ведущий Константин Калиниченко.