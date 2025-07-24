Общество

Врач назвала забывчивость возможным симптомом недостатка витамина D

Дефициты витаминов могут нанести существенный вред здоровью, поэтому необходимо своевременно восполнять нехватку того или иного микроэлемента. Недостаток витамина D, например, может серьезно сказаться на работе мозга, сообщила эндокринолог и эксперт социального проекта «Деменция.net» Наталья Севастьянова в субботу, 26 июля.

«Определенные условия жизни могут указывать на повышенную вероятность дефицита витамина D. Если человек забыл, зачем пришел в комнату, это может быть связано с недостатком? Да, может. Но это не единственная причина. Проверьте, нет ли у вас факторов, увеличивающих риск дефицита. Обратите внимание на такие особенности, как суровый климат (проживание севернее 40-й широты), темный цвет кожи, регулярное нанесение солнцезащитного крема, возраст старше 70 лет, вегетарианство и строгая диета, работа в помещении, жизнь в загазованном городе, предпочтение закрытой одежды», — перечислила Севастьянова.

Она отметила, что существуют различные формы витамина D, которые необходимы для правильной работы организма, и их можно получить как из еды, так и из других источников, таких как солнечный свет, поскольку активная форма этого витамина — D3 (холекальциферол) — синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Из продуктов питания, богатых витамином D, Севастьянова упомянула сельдь, лосося, скумбрию, печень трески и яичные желтки, пишет «Газета.ru».

«Рецептор и витамин D — это как замок и ключ. Найдя свой «замок», витамин начинает работу. Он помогает нейронам передавать сигналы друг другу, защищает нервные клетки от повреждений, влияет на иммунные процессы внутри мозга. И также сегодня есть данные, что он снижает уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом (Aβ), у пациентов с деменцией. Большие исследования убедительно доказывают эту связь», — заявила она.