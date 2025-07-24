Общество

В России хотят ускорить процесс банкротства компаний

В России планируют ускорить процесс банкротства для юрлиц. Срок конкурсного производства хотят сократить с 47 до 40 месяцев, а продажу активов — с 520 до 300 дней. Такие данные предоставили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), подчеркнув, что такие изменения предполагаются ввести к 2030 году в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сам механизм банкротства прежде всего защищает интересы кредиторов, а также права должников. Такая процедура необходима, когда компания не способна выполнять свои финансовые обязательства, такие как выплата зарплат, выходных пособий, погашение кредитов, пишут «Известия».

Однако сокращение сроков само по себе не гарантирует эффективности, считает управляющий партнер юридического бюро «Бегаева и Партнеры» Александра Бегаева. Среди основных недостатков механизма — непрозрачность оценки и продажи активов, конфликты интересов, а также слабость института финансового оздоровления. По словам эксперта, на это следует обратить особое внимание.

Несмотря на существенное сокращение этапов банкротства процедура всё равно останется продолжительной по сравнению с другими государствами. Например, в Америке и Германии она проходит за год-полтора. Так, уменьшение сроков не решает какие-то ключевые проблемы механизма, за исключением уменьшения расходов на банкротство должника, уточнил член ассоциации юристов России Евгений Пантазий.

