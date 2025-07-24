Общество

Александр Беглов: Новый фонтан появится в Кронштадте при поддержке Сбера

В День Военно-Морского Флота Сбер вручил Петербургу сертификат на строительство нового фонтана в Кронштадте. Город воинской славы России получит современный фонтанный комплекс, сообщили в пресс-службе администрации города Санкт-Петербург.

Фото здесь и далее: Администрация горд Санкт-Петербург

Ранее на ПМЭФ-2025 было принято решение о создании нового общественного пространства в городе моряков. Инициаторами выступили губернатор Александр Беглов и президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

«По поручению Президента мы начали в Петербурге большую программу по восстановлению фонтанов. За шесть лет возродили и построили заново более 60 фонтанов и фонтанных комплексов. Только в прошлом году открылись более 20. Среди них есть и крупные объекты, и совсем небольшие, которые создают комфорт во дворах. В этом году жителей и гостей города радуют и освежают в жаркую погоду 104 наших фонтана. В том числе три фонтанных комплекса, и среди них новейший высокотехнологичный — на пересечении Морской набережной и реки Смоленки. Уверен, что новый фонтан в Кронштадте также станет одним из любимых мест жителей и гостей города», – подчеркнул Александр Беглов.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что Кронштадт ежегодно принимает миллионы туристов.

«Чтобы у города появилась новая точка притяжения, где можно прогуляться, знакомясь с историей и архитектурой, мы запланировали строительство современного мультимедийного фонтана. Он станет уже четвертым в СЗФО водным комплексом, появившимся при поддержке Сбера. Ровно год назад мы открыли фонтан в Пскове, а также подаренные Сбером фонтаны работают в Петергофе и Калининграде», – отметил Дмитрий Суховерхов.

В Петербурге в прошлом году на Васильевском острове вновь заработал исторический фонтан Румянцевского сада. В честь юбилея Санкт‑Петербургского университета был открыт новый фонтан «Пётр I». За последние шесть лет в Петербурге были также благоустроены почти 300 общественных пространств и более 12 километров береговых линий, в том числе и в Кронштадте, где по поручению Президента реализуется проект «Остров фортов» и открыт инновационный Музей морской славы России.

На Якорной площади Кронштадта вчера вечером прошел большой концерт – кульминация празднования Дня ВМФ в Петербурге. В концерте приняли участие известные исполнители и творческие коллективы. Завершился праздничный день показом рок-оперы «Юнона и Авось» Государственного музыкального театра под руководством Алексея Рыбникова.