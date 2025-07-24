Общество

Хакеры сменили тактику DDoS-атак

Специалисты МегаФона по защите от DDoS-атак зафиксировали изменения в проведении атак хакерами. Несмотря на снижение почти в полтора раза количества зафиксированных случаев в первом полугодии относительно аналогичного периода прошлого года, их скорость и ёмкость заметно возросли.

Фотографии: МегаФон

Аналитики оператора сравнили статистику DDoS-атак на клиентов за первые шесть месяцев текущего года и аналогичный период прошлого года. Несмотря на рост числа клиентов, которые используют защиту МегаФона, на 13%, количество инцидентов уменьшилось на 45%, как и их длительность: в среднем атака длится один час 45 минут, что на 18% меньше. Самая длительная атака этого полугодия — почти три дня, годом ранее — чуть более пяти суток.

Хакеры сократили время агрессии, но увеличили другие параметры: средняя мощность атаки по ёмкости (Gbps) возросла на 18%, при этом рекорд прошлого года повторился и в этом — 710 Gbps.

Существенно возросли и показатели скорости. Если ранее злоумышленники пытались проводить медленные атаки, чтобы сделать их похожими на обычный поток трафика, то теперь сделали ставку на скорость: средний показатель вырос на 39%, а самая мощная атака на клиентов МегаФона удвоилась и составила 72 210 Kpps.

Злоумышленники всё реже проявляют интерес к банковскому сектору, но атаки на него всё ещё остаются регулярными. При этом не растёт количество случаев в отношении телекома. Стабильно в фокусе хакеров находятся и компании из госсектора, а новым фаворитом стал сектор контент-провайдеров: онлайн-кинотеатры, видеоплатформы, музыкальные и стриминговые сервисы всё чаще сталкиваются с угрозами. Ранее компании часто обращались за услугой уже во время DDoS-атаки, что усложняло настройки защиты и замедляло скорость реакции, сейчас такие случаи сократились более чем в пять раз.

«Злоумышленники используют разные типы комбинаций параметров атак, пытаясь таким образом повлиять на эффективность. На основании реакции наших систем защиты хакеры адаптируют свои стратегии. Чем больше и разнообразнее трафик, тем сложнее его фильтровать. Но anti-DDoS анализирует поведение каждого запроса, чтобы отличить легитимные от вредоносных. То, что в текущем полугодии мы фиксируем большую долю атак, превосходящих показатели прошлых лет, связано с несколькими факторами: увеличением трафика и скорости потребления интернета пользователями в целом, большей доступностью ботнетов и эффективностью распределения нагрузки между ними, а также отправкой различных запросов, которые заставляют серверы отвечать большими объёмами данных», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Ранее МегаФон провёл исследование «Индекс кибербезопасности» об использовании компаниями сервисов защиты. Как показал опыт более чем 400 российских компаний, DDoS-атаки — самые частые угрозы, с которыми сталкивается бизнес, на их долю приходится 42%. Кроме того, опрос выявил, что параллельно с атакой хакеры взламывают и заражают ресурсы компаний. В результате 42% компаний понесли убытки до миллиона рублей, а оставшиеся 58% — свыше миллиона. Если раньше основными мишенями были крупные финансовые организации и объекты критической инфраструктуры, то сегодня под угрозой может оказаться бизнес любого масштаба — от небольшого интернет-магазина до крупного холдинга. Поэтому обеспечение защиты цифровых активов перестало быть привилегией крупных игроков рынка и стало необходимостью, которая снижает риски финансовых и репутационных потерь.