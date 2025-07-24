Общество

Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов

Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в крупнейших банках России опустилась ниже 17% - впервые с сентября, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса «Финуслуги».

Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. И в ожидании подобного шага банки начали понижать ставки по вкладам - так, аналогичный средний показатель для трёхмесячных вкладов опустился, по данным маркетплейса, ниже 18% ещё в середине месяца.

«Банки продолжают активно снижать ставки по всей линейке депозитных продуктов, активно меняется и доходность краткосрочных депозитов. В частности, средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 крупнейших по портфелю розничных депозитов банках упала до минимума с сентября 2024 года, достигнув 16,94% годовых», - говорится в сообщении «Финуслуг» во вторник.

В итоге средняя такая ставка для трёхмесячных вкладов составила 16,94%, для полугодовых - 16,07%, годовых - 15,17%, добавили там.

«По нашим расчетам, за неполный июль средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 опустилась на 1,71 п.п., по полугодовому вкладу – на 1,89 п.п., по годовому – на 1,90 п.п. С момента заседания Банка России 25 июля средние ставки «потеряли» 0,34 п.п., 0,36 п.п. и 0,40 п.п. соответственно», - отмечается также в сообщении.