Общество

Количество пользователей видеосервисов в РФ увеличилось на 45%

Число пользователей онлайн-кинотеатров в первом полугодии выросло на 44% — с 36 млн человек годом ранее до 52 млн человек, рассказали в TelecomDaily.

Согласно данным компании, общее число пользователей в первом полугодии достигло 67 млн человек, из которых 52 млн оформили платные подписки, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда этот показатель составлял 36 млн человек.

В первой пятерке игроков по числу подписчиков — «Кинопоиск», Okko, Ivi, Wink, Kion. Эти сервисы обслуживают порядка 86% российской аудитории. По доле абонентов с платной подпиской всё так же первый «Кинопоиск» — 23%. На втором месте Wink — 16,6%, в то время как Okko и Kion фактически делят третье место — 16,1% и 16% соответственно. Ivi на пятой позиции с долей в 14,3%, пишут «Известия».

«Особое внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта, который помогает точнее прогнозировать интересы пользователей и увеличивает время их взаимодействия с платформой. Онлайн-кинотеатры сильнее интегрируются в повседневную цифровую среду россиян, превращаясь из обычных стриминговых сервисов в полноценные медиаплатформы», — сказал «Известиям» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, онлайн-кинотеатры становятся частью мультисервисных подписок, объединяющих доступ к кино, музыке, книгам, доставке и другим цифровым услугам в рамках единой экосистемы. Зрители охотнее платят за качественный и персонализированный контент, а платформы усиливают конкуренцию за внимание аудитории не только с помощью фильмотек, но и за счет технологий, пользовательского опыта и экосистемных решений, добавил он.