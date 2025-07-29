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Общество

Двор в псковской деревне Писковичи благоустроили благодаря активным жителям

30.07.2025 10:56|ПсковКомментариев: 0

Общественную территорию в деревне Писковичи между домами №№7, 9 и №12 посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда по Псковскому району 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Двор был очень плохим. Поэтому жители проголосовали, и получилась такая красота. Здесь мы заасфальтировали даже народные тропы. Установили детский комплекс. Сделали парковку», — поделилась глава Псковского района Наталья Федорова.

«Хороший пример, когда люди объединяются и получается хороший результат», — подчеркнул губернатор.

Жители двора очень активные, заметила Наталья Федорова. Они сами благоустраивают клумбы, ухаживают за двором.

«Обязательно нужно создавать ТОСы, потому что мы в следующем году будем пытаться сделать так, чтобы 70% заявок победили», - призвал губернатор. 

Благоустройство указанной территории было отобрано гражданами в ходе рейтингового голосования, проводившегося на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2024 году, и осуществляется в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время работы по благоустройству завершены, осуществляется оформление исполнительной документации и ее согласование с ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства». Проблематика отсутствует.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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