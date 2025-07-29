Двор в псковской деревне Писковичи благоустроили благодаря активным жителям

Общественную территорию в деревне Писковичи между домами №№7, 9 и №12 посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда по Псковскому району 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Хороший пример, когда люди объединяются и получается хороший результат», — подчеркнул губернатор.
Жители двора очень активные, заметила Наталья Федорова. Они сами благоустраивают клумбы, ухаживают за двором.
Благоустройство указанной территории было отобрано гражданами в ходе рейтингового голосования, проводившегося на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2024 году, и осуществляется в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В настоящее время работы по благоустройству завершены, осуществляется оформление исполнительной документации и ее согласование с ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства». Проблематика отсутствует.