Общество

21% псковичей при отсутствии работы в первую очередь отправились бы путешествовать — опрос

21% псковичей заявили, что при отсутствии необходимости работать они бы в первую очередь отправились путешествовать. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Фотография: Freepik / автор marymarkevich

4% респондентов уделили бы больше внимания своим хобби, а 7% предпочли бы просто отдыхать. Столько же опрошенных (по 7%) занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом. 6% выбрали бы саморазвитие, а по 5% — воспитание детей или внуков, получение образования. 4% респондентов отправились бы на дачу, 3% посвятили бы время чтению. Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2%. По 1% выбрали бы сочинительство, музыку, изучение иностранных языков и/или заботу о здоровье. Среди прочих вариантов упоминались блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных и преподавание (13%).

12% горожан признались, что не мыслят себя без работы. Еще 7% открыли бы свое дело.

Женщины чаще мужчин хотели бы заниматься воспитанием детей, домашним хозяйством, благотворительностью, чтением и хобби. Мужчины же чаще выбирали пассивный отдых, спорт, саморазвитие и открытие бизнеса. Кроме того, среди представителей сильного пола больше тех, кто не представляет жизни без работы.