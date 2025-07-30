На сотрудников Псковской таможни с 1 сентября возложат новые функции

На сотрудников Псковской таможни возлагаются новые функции с 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
С 1 сентября в силу вступает распоряжение правительства Российской Федерации от 20 мая 2025 года. Согласно документу, в двух автомобильных пунктах пропуска на российско-эстонской границе в Псковской области, МАПП Куничина Гора и МАПП Шумилкино, федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), санитарно-карантинный контроль, федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) осуществляют таможенные органы.
Физические лица, пересекающие границу, и юридические лица, перемещающие товар, должны предоставлять весь пакет документов сотрудникам таможенных органов с 1 сентября.
Более подробная информация по вопросу перемещения домашних животных указана на официальном сайте Россельхознадзора. Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и ее электронный бланк представлен на официальном сайте ФТС России.