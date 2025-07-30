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Общество

На сотрудников Псковской таможни с 1 сентября возложат новые функции

30.07.2025 14:45|ПсковКомментариев: 0

На сотрудников Псковской таможни возлагаются новые функции с 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева. 

С 1 сентября в силу вступает распоряжение правительства Российской Федерации от 20 мая 2025 года. Согласно документу, в двух автомобильных пунктах пропуска на российско-эстонской границе в Псковской области, МАПП Куничина Гора и МАПП Шумилкино, федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), санитарно-карантинный контроль, федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) осуществляют таможенные органы.

Физические лица, пересекающие границу, и юридические лица, перемещающие товар, должны предоставлять весь пакет документов сотрудникам таможенных органов с 1 сентября.

«Мы готовы к увеличению функций. Конечно, обучаем наших сотрудников. Таможенники в несколько этапов изучают законодательство. Мы признательны сотрудникам Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за оказываемую методическую помощь», - рассказала исполняющая обязанности заместителя начальника Псковской таможни Ольга Цоглина.

Более подробная информация по вопросу перемещения домашних животных указана на официальном сайте Россельхознадзора. Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и ее электронный бланк представлен на официальном сайте ФТС России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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