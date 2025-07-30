Общество

В РФ предложили расширить льготы на ж/д билеты для инвалидов II и III групп

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции «Справедливая Россия - За правду» Яна Лантратова направила письмо на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова с просьбой рассмотреть возможность расширения действия льготных тарифов на билеты экономкласса для инвалидов II и III групп и их сопровождающих на все поезда дальнего следования, а также распространения льготы на пригородные и межрегиональные маршруты.

«Предлагается расширить действие льготных тарифов на билеты экономкласса для инвалидов II и III групп и их сопровождающих на все поезда дальнего следования, распространить действие льгот на все пригородные и межрегиональные железнодорожные маршруты, упростить механизм получения льгот через цифровизацию процедуры подтверждения права через единую государственную информационную систему, исключив необходимость получения бумажных талонов», — написала Лантратова.

Как отмечается в письме, в России действует программа субсидируемых авиаперевозок по 267 маршрутам, ориентированная на отдельные категории граждан. Однако, отмечает Лантратова, этого недостаточно для полноценного обеспечения транспортной доступности, особенно «для жителей отдаленных и труднодоступных территорий, где отсутствуют альтернативные виды транспорта».

Кроме того, отмечается, чтоинвалиды II и III групп имеют право на 40-процентную скидку на проезд в поездах «Сапсан» и «Ласточка», а также сопровождающего при соблюдении нескольких требований. Однако, отмечает Лантратова, такая мера является ограниченной по охвату и маршрутам, «не включает большинство поездов дальнего следования, плацкартные и сидячие вагоны, а также пригородные и межрегиональные маршруты». В письме также подчеркивается, что отсутствие единой цифровой системы оформления льгот усложняет процесс и снижает доступность поддержки для граждан, пишет ТАСС.

По словам Лантратовой, реализация предлагаемой инициативы позволит устранить системные барьеры в транспортной доступности для миллионов граждан с инвалидностью.

«Ожидаемый социальный эффект от внедрения инициативы заключается в обеспечении беспрепятственного доступа к медицинским, санаторно-курортным, образовательным и иным жизненно необходимым услугам, интеграции лиц с инвалидностью в социальную и трудовую жизнь, а также в стимулировании внутренних межрегиональных перевозок и укреплении территориальной связанности страны», — написала она.