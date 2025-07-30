Общество

Счетная палата усомнилась в эффективности соцконтрактов на помощь в трудной ситуации

Социальные контракты на преодоление трудной жизненной ситуации оказались недостаточно эффективны, отметила Счетная палата (СП) в июльском отчете о результатах применения меры поддержки. Она доступна малоимущим, которые остались без дохода и возможности оперативно трудоустроиться — например, после утраты кормильца, получения инвалидности или потери жилья.

Аудиторы отмечают, что такая помощь ограничивается выплатами на покрытие текущих нужд и не стимулирует человека менять свою жизненную ситуацию. Хотя основная задача соцконтракта — помочь выбраться из бедности. В прошлом году на это направление выделили почти 2 млрд рублей, однако бедность смогли преодолеть лишь немногие — меньше трети получателей.

«Приоритет для органов социальной защиты — обеспечить долгосрочную основу финансового благополучия семьи. Именно поэтому основной акцент в предоставлении социального контракта делается на направления, связанные с поиском работы или открытием своего дела», — отметил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин.

В итоге Счетная палата рекомендовала Минтруду сократить количество соцконтрактов для преодоления трудной ситуации и перенаправить часть средств на более результативные меры — в частности, на помощь ветеранам СВО, пишут «Известия».