Общество

«Зверьё моё»: Жизнь с глухим бульдогом-альбиносом

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 июля.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришла псковичка Ольга Авилова — владелица бульдога-альбиноса. Её питомец Морти тоже поприсутствовал в студии.

Гостья рассказала об особенностях содержания и воспитания белых французских бульдогов, а также перечислила главные плюсы и минусы данной породы. Поддаются ли глухие собаки дрессировке? В каком уходе они нуждаются, и что нужно знать о здоровье? Как правильно подобрать корм и выявить аллерген? На что нужно обращать внимание владельцам в летний период? Какая погода идеальна для бульдогов? Каким должен быть выгул, и какие игры требуются животным данной породы?

Повтор выпуска в 18.31.