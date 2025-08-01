Общество

Подразделения тылового обеспечения Росгвардии отмечают 84-ю годовщину со дня образования

Специалисты подразделений тылового обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В управлении Росгвардии по Псковской области тыловые службы работают как четко отлаженный механизм, где каждый элемент играет важную роль. Основу этой системы составляют высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно обеспечивают бесперебойную работу ведомства.

Десятки профессионалов ежедневно трудятся над тем, чтобы создать максимально комфортные условия для службы росгвардейцев. В их обязанности входит организация питания личного состава, обеспечение форменным обмундированием и создание надлежащих бытовых условий.

«Современная система тылового обеспечения постоянно совершенствуется, адаптируясь под текущие потребности ведомства. Специалисты тыла демонстрируют высокий уровень профессионализма и компетентности, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Благодаря верности служебному долгу, следованию боевым традициям и высокому чувству ответственности личный состав тыловых служб успешно справляется с обеспечением подразделений Росгвардии всем необходимым», — отметили в ведомстве.

Работа специалистов подразделений тылового обеспечения — это надежный фундамент, на котором строится эффективная деятельность всего ведомства, заключили в управлении Росгвардии.