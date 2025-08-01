Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров

Законопроект о штрафах до 250 тысяч рублей за нарушение установленных требований по информированию авиапассажиров, в том числе об отмене рейсов, направлен в кабмин РФ на отзыв, после чего будет внесён в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, в которой будут прописаны штрафы за нарушение установленных требований по информированию пассажиров. Проектом предлагается вести штрафы за неисполнение требований по обеспечению пассажиров необходимой информацией: для должностных лиц - 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 250 тысяч рублей.

«В последнее время часто наблюдаются изменения в расписании аэропортов. Вызвано это и объективными, и субъективными причинами. Но в любом случае пассажиры должны информироваться о переносе или задержке рейсов. Если пассажиры информировались бы вовремя, это бы, вероятно, не привело бы порой к таким ситуациям, когда из аэропорта продолжительное время не могли выйти пассажиры из-за больших очередей», - приводит слова Нилова РИА Новости.

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Депутат отметил, что введение ограничений понятны, но пассажиров нужно информировать должным образом.

«Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, после чего будем вносить его в Госдуму», - добавил парламентарий.