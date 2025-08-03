Общество

Яичница с беконом опасна для сердца и сосудов - исследование

Многие традиционные блюда для завтрака, например яичница с беконом или блинчики, не рекомендованы людям с повышенным артериальным давлением, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух.

«Они содержат большое количество «вредного» холестерина, и ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений», – отметила Кашух.

Чтобы поддержать здоровье сосудов и снизить риск опасных осложнений гипертонии, таких как инфаркт или инсульт, людям с повышенным артериальным давлением рекомендуется есть как можно меньше соли, снизить потребление животных жиров, промышленных десертов и сладких напитков.

«В то же время диета для сердечников предполагает большое количество овощей, цельнозерновых круп, рыбы, птицы. Также рекомендуется добавлять в рацион продукты, которые способствуют снижению артериального давления и сердечно-сосудистых рисков. Современные исследования подтверждают: для здоровья сердца полезны листовая зелень, авокадо, голубика, яблоки, грецкие орехи, жирные сорта рыбы, нерафинированное оливковое масло, некоторые молочные продукты», – рассказала специалист.

Таким образом, по словам гастроэнтеролога, завтрак для людей, страдающих гипертонией, может включать порцию зелени (шпината, листового салата, укропа), приправленной растительным маслом, орехами и семенами, красную рыбу с ломтиком цельнозернового хлеба, подсушенного в тостере или духовке, а также несладкий йогурт или кашу медленной варки, пишет «Газета.ру»