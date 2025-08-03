Общество

В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа

Ученые СПбПУ совместно с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в лабораторных условиях получили интерферон третьего типа, который защищает человека от гриппа и имеет ряд преимуществ по сравнению с интерферонами других типов. Как утверждают специалисты, в ходе экспериментов на мышах была показана эффективность нового препарата не только для профилактики, но лечения ранней стадии заболевания. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Респираторные вирусные инфекции являются одной из глобальных проблем здравоохранения, для решения которой существуют разные стратегии. Одним из подходов является стимуляция компонентов врожденного иммунного ответа. Интерфероны — это белки, которые вырабатываются в ответ на вторжение вирусов и других враждебных агентов. Именно интерфероны обеспечивают первую и важнейшую линию защиты организма от вирусных инфекций.

Интерфероны первого и второго типов были подробно изучены еще во второй половине 20-го века. Однако сравнительно недавно, около 20 лет назад, были открыты интерфероны-лямбда, также известные как интерфероны третьего типа, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с ранее открытыми интерферонами: они обеспечивают защиту против широкой группы вирусов (грипп, коронавирус и другие ОРВИ) и действуют локально, в основном на слизистую оболочку дыхательных путей, не вызывая чрезмерной активации иммунной системы и значительных побочных эффектов, характерных для интерферонов-альфа.

Группа ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ в лабораторных условиях получили рекомбинантные интерфероны-лямбда.

«Сначала мы получили белковый препарат, который в ходе экспериментов на клетках человека показал противовирусную активность против вируса гриппа, коронавируса и вируса лихорадки Чикунгунья (передается укусами комаров)», — сообщил один из главных авторов исследования, доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Алексей Ложков.

Затем исследование было продолжено уже на лабораторных мышах, пишет РИА Новости.

«Мы вводили интерферон-лямбда по профилактической схеме — за день до заражения пандемическим штаммом вируса гриппа А. Было показано, что препарат блокирует распространение вируса в легких животного, снижает потерю массы тела и летальность», — подчеркнул ученый.

Кроме того, в СПбПУ сообщили, что в рамках исследования была показана эффективность интерферонов третьего типа при вторичных инфекциях. Алексей Ложков напомнил, что во время пандемии «испанки» в 1918-1920 годах одной из основных причин высокой смертности были вторичные бактериальные инфекции, вызванные такими патогенами, такими как золотистый стафилококк, пневмококк и др.).

В дальнейшем перед коллективом стоит задача получить препарат в виде назальных капель или спрея, который может быть использован как профилактическое средство при вирусных инфекциях человека.

«Если человек имел контакт с заболевшим, он может использовать препарат и превентивно снизить риск своего заражения. Кроме того, интерфероны-лямбда могут применяться и на ранних стадиях заболевания, когда человек только почувствовал слабость, боль в горле или недомогание», — отметил ученый.

Вместе с тем, автор публикации предупредил, что в острой фазе заболевания (при высокой температуре и лихорадке) интерфероны, в особенности интерфероны первого типа, следует применять с осторожностью, так как они могут способствовать нежелательным воспалительным процессам в организме.