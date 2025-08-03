Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вакансии в «Россетях»
новые возможности приобретения жилья в Пскове
инфографика регистрируем ТОС
Баня «Гельдт» открывается 1 августа
Плюсы РКО в банке ПСБ
Господин Рейтингомер
Бизнес в Великих Луках
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Псков летние террасы
Мошенники под видом операторов
ПЛН 25 лет
в мире викингов
Комфортные и безопасные
Лев в клетке
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 03.08.2025 19:260 На Северо-Западе рабочая неделя стартует аномально тёплой погодой 04.08.2025 10:440 Сергей Вострецов: Знание русского языка при работе с людьми — необходимый минимум 04.08.2025 10:030 Псковские росгвардейцы отработали вводные задачи по задержанию преступников 04.08.2025 09:560 В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа 04.08.2025 09:450 Треть псковичей связывают плохое самочувствие с неправильным режимом питания, отдыха и сна — опрос 04.08.2025 09:150 Яичница с беконом опасна для сердца и сосудов - исследование
 
 
 
Самое популярное 30.07.2025 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 03.08.2025 14:211 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:534 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 31.07.2025 16:350 «Дикая аномалия»: в пушкиногорской деревне Бугрово выпал снег и снесло крыши
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа

04.08.2025 09:56|ПсковКомментариев: 0

Ученые СПбПУ совместно с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в лабораторных условиях получили интерферон третьего типа, который защищает человека от гриппа и имеет ряд преимуществ по сравнению с интерферонами других типов. Как утверждают специалисты, в ходе экспериментов на мышах была показана эффективность нового препарата не только для профилактики, но лечения ранней стадии заболевания. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Респираторные вирусные инфекции являются одной из глобальных проблем здравоохранения, для решения которой существуют разные стратегии. Одним из подходов является стимуляция компонентов врожденного иммунного ответа. Интерфероны — это белки, которые вырабатываются в ответ на вторжение вирусов и других враждебных агентов. Именно интерфероны обеспечивают первую и важнейшую линию защиты организма от вирусных инфекций.

Интерфероны первого и второго типов были подробно изучены еще во второй половине 20-го века. Однако сравнительно недавно, около 20 лет назад, были открыты интерфероны-лямбда, также известные как интерфероны третьего типа, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с ранее открытыми интерферонами: они обеспечивают защиту против широкой группы вирусов (грипп, коронавирус и другие ОРВИ) и действуют локально, в основном на слизистую оболочку дыхательных путей, не вызывая чрезмерной активации иммунной системы и значительных побочных эффектов, характерных для интерферонов-альфа.

Группа ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ в лабораторных условиях получили рекомбинантные интерфероны-лямбда.

«Сначала мы получили белковый препарат, который в ходе экспериментов на клетках человека показал противовирусную активность против вируса гриппа, коронавируса и вируса лихорадки Чикунгунья (передается укусами комаров)», — сообщил один из главных авторов исследования, доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Алексей Ложков.

Затем исследование было продолжено уже на лабораторных мышах, пишет РИА Новости.

«Мы вводили интерферон-лямбда по профилактической схеме — за день до заражения пандемическим штаммом вируса гриппа А. Было показано, что препарат блокирует распространение вируса в легких животного, снижает потерю массы тела и летальность», — подчеркнул ученый.

Кроме того, в СПбПУ сообщили, что в рамках исследования была показана эффективность интерферонов третьего типа при вторичных инфекциях. Алексей Ложков напомнил, что во время пандемии «испанки» в 1918-1920 годах одной из основных причин высокой смертности были вторичные бактериальные инфекции, вызванные такими патогенами, такими как золотистый стафилококк, пневмококк и др.).

В дальнейшем перед коллективом стоит задача получить препарат в виде назальных капель или спрея, который может быть использован как профилактическое средство при вирусных инфекциях человека.

«Если человек имел контакт с заболевшим, он может использовать препарат и превентивно снизить риск своего заражения. Кроме того, интерфероны-лямбда могут применяться и на ранних стадиях заболевания, когда человек только почувствовал слабость, боль в горле или недомогание», — отметил ученый.

Вместе с тем, автор публикации предупредил, что в острой фазе заболевания (при высокой температуре и лихорадке) интерфероны, в особенности интерфероны первого типа, следует применять с осторожностью, так как они могут способствовать нежелательным воспалительным процессам в организме.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 372 человека
04.08.2025, 11:110 Выходной день объявлен на многих объектах Псковского музея-заповедника 4 августа 04.08.2025, 11:030 Акцию «0% алкоголя» провели новосокольнические полицейские 04.08.2025, 10:570 «Беседка»: Куда звонить, если в кране нет воды? 04.08.2025, 10:490 СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленобласти
04.08.2025, 10:440 Сергей Вострецов: Знание русского языка при работе с людьми — необходимый минимум 04.08.2025, 10:270 Мужчина погиб при пожаре в пустошкинской деревне Вербилово 04.08.2025, 10:240 18 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю 04.08.2025, 10:110 Жителей Тверской и Псковской областей задержали за незаконный перевоз граждан Украины
04.08.2025, 10:030 Псковские росгвардейцы отработали вводные задачи по задержанию преступников 04.08.2025, 09:560 В России предложен принципиально новый подход к профилактике гриппа 04.08.2025, 09:450 Треть псковичей связывают плохое самочувствие с неправильным режимом питания, отдыха и сна — опрос 04.08.2025, 09:300 Тайны Белого дома: когда начнется реставрация главной достопримечательности Усвят
04.08.2025, 09:150 Яичница с беконом опасна для сердца и сосудов - исследование 04.08.2025, 09:100 Прокуратура проводит проверку по факту столкновения автобуса с поездом в Ленобласти 04.08.2025, 09:000 В поликлиниках предложили ввести должность специалиста по грудному вскармливанию 04.08.2025, 08:400 Россияне активно жалуются на навязанные страховки по кредиткам
04.08.2025, 08:200 Два человека погибли при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти 04.08.2025, 08:000 Движение на улицах Стахановской и Гражданской в Пскове ограничат до 8 августа 04.08.2025, 07:300 День памяти равноапостольной Марии Магдалины отмечают православные 4 августа 04.08.2025, 07:000 День одиноких работающих женщин отмечается 4 августа в мире
03.08.2025, 23:580 На трассе Псков - Остров водитель автобуса совершил небезопасный манёвр 03.08.2025, 22:440 Российские киберспортсмены победили в международном чемпионате по CS2 03.08.2025, 22:000 Новый порт для белорусских грузов будет построен в Мурманской области 03.08.2025, 21:370 Пропавшего мужчину в полосатой майке продолжают искать в Псковском районе
03.08.2025, 21:150 Скорость на участке трассы Р-23 «Псков» ограничат 4 августа для скоса травы 03.08.2025, 20:550 «Настоящий арбузный карнавал»: в Пскове прошел 167-й старт «5 вёрст» 03.08.2025, 20:300 ФССП планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие 03.08.2025, 20:060 Александр Козловский поздравил жителей Струг Красных и Бежаниц с годовщиной образования посёлков
03.08.2025, 19:461 Борщевик скосили вблизи главной конюшни усадьбы Строгановых в Порховском округе 03.08.2025, 19:260 На Северо-Западе рабочая неделя стартует аномально тёплой погодой 03.08.2025, 19:060 Профсоюзы присоединились к празднованию 124-летия основания Новосокольников 03.08.2025, 18:460 На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка
03.08.2025, 18:260 Infiniti «догнал» Audi у пешеходного перехода в Пскове 03.08.2025, 18:110 Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» состоялся в Палкинском районе 03.08.2025, 17:510 Участники краеведческой прогулки по горе Соколихе научились делать фумигаторы из пижмы 03.08.2025, 17:310 Псковичи в составе сборной ФСИН стали чемпионами РФ по футболу на Кубке общества «Динамо»
03.08.2025, 17:111 Эстония начала устанавливать новые заграждения на границе с Россией 03.08.2025, 16:510 В Госдуме заявили о возможных ограничениях на алкомаркеты в жилых районах 03.08.2025, 16:310 30-градусную жару прогнозируют в Псковской области 4 августа 03.08.2025, 16:120 Утонувший в Невельском округе мужчина купался пьяным — СК
03.08.2025, 16:110 Серебристые облака запечатлели над Изборско-Мальской долиной. ВИДЕО 03.08.2025, 15:510 Мужчина утонул в невельской деревне Усть-Долыссы 03.08.2025, 15:400 Кладбище в поселке Идрица Себежского района пострадало при урагане 03.08.2025, 15:200 На Кубани из упавшего в реку автобуса спасли 25 пассажиров
03.08.2025, 15:020 Мошенники вынудили жителей Псковской области перевести деньги на «безопасный счет» 03.08.2025, 14:410 В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров 03.08.2025, 14:211 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025, 14:080 Волонтеры ищут пропавшую великолучанку по запаху в труднопроходимом лесу
03.08.2025, 13:480 Михаил Ведерников: Многие города и посёлки области выросли вокруг ж/д станций и узлов 03.08.2025, 13:280 Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой* 03.08.2025, 13:080 Бастрыкин взял на контроль вопрос обеспечения жильем сироты с ребенком из Великих Лук 03.08.2025, 12:590 Псковичка победила на чемпионате России по парашютному спорту
03.08.2025, 12:390 Акцию для пенсионеров в ближайшую среду проводит псковский музей 03.08.2025, 12:190 День артиста начнут отмечать в России 03.08.2025, 11:590 Дно празднует 100 лет со дня присвоения статуса города 03.08.2025, 11:390 Над Ленинградской областью уничтожили три украинских беспилотника
03.08.2025, 11:300 Александр Котов поблагодарил железнодорожников за комфорт передвижения миллионов людей 03.08.2025, 11:100 День арбуза празднуют 3 августа 03.08.2025, 10:500 Балет Большого театра Беларуси впервые выступил в «Михайловском». ФОТО 03.08.2025, 10:300 Почти половина жертв теракта в «Крокусе» в Подмосковье погибла от пожара
03.08.2025, 10:110 Фестиваль «Железный град» в Изборске-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.08.2025, 09:510 Аэропорт Пскова вновь открыт на прием и посадку воздушных судов 03.08.2025, 09:410 Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после шторма 03.08.2025, 09:290 В аэропорту Пскова введены ограничения для безопасности полетов
03.08.2025, 09:190 Российские средства ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника 03.08.2025, 09:130 День железнодорожника отмечают в первое воскресенье августа 03.08.2025, 08:534 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 02.08.2025, 22:000 Наставник по бизнесу назвала препятствия, мешающие открыть собственное дело
02.08.2025, 21:410 До +29 прогреется воздух в Псковской области днем 3 августа 02.08.2025, 21:220 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской в Пскове 02.08.2025, 21:060 ФК «Псков» в Коряжме прервал безвыигрышную серию 02.08.2025, 20:450 Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа
02.08.2025, 20:180 В штаб управления МВД России по Псковской области требуется заведующий канцелярией 02.08.2025, 19:560 Названы самые подорожавшие в мире товары в июле 02.08.2025, 19:270 День ВДВ в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.08.2025, 19:030 Возгорание двух хозпостроек ликвидировали в себежской деревне
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru