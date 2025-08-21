Общество

Без бумаг: выгодные условия кредитования бизнеса в ПСБ

Время — деньги. Поэтому все больше предпринимателей выбирают онлайн-кредитование. Заявку можно подать через интернет-банк или сайт банка в любое время суток, решение о выдаче кредита принимается в течение нескольких часов, формы финансирования постоянно адаптируются к специфическим потребностям отдельных предприятий. ПСБ знакомит с расширенной линейкой кредитных онлайн-продуктов на развитие бизнеса.

«Без бумаг» — это технологическая платформа, на базе которой банк реализовал широкую линейку кредитных продуктов для бизнеса - например, на развитие своего дела или для участия в госзакупках. Все процессы полностью автоматизированы.

Преимущества кредитования в ПСБ:

Надёжный партнёр. Системно значимый банк с 30-летней историей. Законодательно определен опорным для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных госконтрактов.

Высокие стандарты обслуживания. Доступ к счетам из любой точки мира через мобильный и интернет-банк, продленный операционный день и круглосуточная поддержка по телефону и в мессенджерах.

Выгодные тарифы. Обслуживание, сервис онлайн-бухгалтерии и зарплатный проект – 0 ₽. Бизнес-карта с повышенным кешбэком на любые покупки и экономией на топливе.

Кредит на развитие бизнеса для ИП и ООО

Одобрение — в течение одного дня. Для оформления кредита требуется только выписки по счетам. Максимальная сумма кредита — 50 млн руб.*

Подайте одну заявку на кредит, и вам предложат все доступные продукты: кредит, возобновляемую кредитную линию, кредитную бизнес-карту .

Заявка на кредит

Кредит «Без бумаг | Контрактный» Кредитная линия на пополнение оборотных средств для участников госзакупок в рамках 44-ФЗ и договоров 223-ФЗ и ПП РФ-615 (открытые и закрытые контракты). В большинстве случаев потребность в финансировании госконтракта возникает у участников тендера сразу же после победы. Именно поэтому онлайн-кредит для рынка госзакупок станет удобным инструментом для бизнеса.

Параметры продукта:

ООО или ИП

Решение за 1 рабочий день

Срок - до 26 месяцев**.

Сумма кредита до 50 млн рублей

Поручительство - при сумме лимита свыше 10 млн.

Возможно снижение ставки по кредиту в рамках предоставления зонтичного поручительства Корпорации МСП и отмена комиссии за выдачу.***

Продукт «Без бумаг Контрактный» доступен для оформления в дистанционном режиме — на сайте банка. Участникам госзакупок потребуется указать финансируемый контракт, приложить опыт исполнения**** и согласие на обработку персональных данных. А также запрос в бюро кредитных историй (БКИ).

Три шага для получения кредита:

Оформите онлайн-заявку; В течение 24 часов о решении сообщат по телефону; Деньги доступны сразу после открытия счёта.

Воспользоваться программой смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют опыт исполнения не менее двух госконтрактов (открытые или закрытые контракты в рамках 44-ФЗ\223-ФЗ) за последние 36 месяцев. Кроме того, заемщик должен иметь действующие контракты, заключенные в рамках тендера.

Заявка на кредит

*Максимальная сумма кредита: для формы предоставления в виде единовременного кредита: от 50 000 до 20 000 000 (включительно) – для ИП, от 50 000 до 50 000 000 (включительно) – для ООО.

Для формы предоставления ВКЛ (Возобновляемая кредитная линия): от 50 000 до 20 000 000 (включительно) – для ИП, от 50 000 до 50 000 000 (включительно) – для ООО.

Срок кредитного договора: для формы предоставления в виде единовременного кредита: - от 3 до 36 месяцев (включительно). Для формы предоставления возобновляемая кредитная линия: 24 месяца (включительно). Для формы предоставления возобновляемая кредитная линия - 12 месяцев (включительно). Дата окончания действия транша не должна превышать даты окончания действия кредитного договора.

Дата погашения основного долга по траншу не может быть позже даты окончания действия кредитного договора.

Комиссия за выдачу кредитного договора - 2% от суммы кредита или суммы установленного лимита для ВКЛ. Комиссия за выдачу в форме ВКЛ для сегмента селлер - отсутствует.

Изучите все условия кредита (займа) в разделе - «Малому бизнесу/Кредиты для бизнеса». https://www.psbank.ru/business/loans/kredit-na-razvitiye-biznesa

** Срок финансирования - в зависимости от типа кредитования:

Кредитование под контракт - до 26 месяцев, но не более даты окончания договора.

Кредитование в рамках общего лимита под все исполняющиеся контракты - 26 месяцев (включительно). Изучите все условия кредита (займа) в разделе - «Малому бизнесу/Кредиты для бизнеса». https://www.psbank.ru/business/loans/contractual

***Комиссия за выдачу 1% от суммы лимита (оплачивается из собственных средств до открытия линии), 0% от суммы лимита в случае если договор заключается с субсидией (КМСП)

****Документы потребуются при типе «Кредитование под контракт», когда кредит выдается для целей исполнения финансируемого контракта. Документы не требуются при типе «Кредитование в рамках общего лимита под все исполняющиеся контракты», когда Кредит выдается для целей исполнения заемщиком одного или одновременно нескольких исполняющихся контрактов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Кредитование осуществляет ПАО «Банк ПСБ».

Реклама. ПАО «Банк ПСБ». Erid: 2SDnje9sTc2