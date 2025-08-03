Общество

Почти 130 малых городов в России могут исчезнуть

В России могут исчезнуть 129 малых городов. В таких населенных пунктах проживает 3,4 млн человек, за десять лет численность населения там сократилась на 314 тысяч. Такие данные приводятся в исследовании РАНхиГС.

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Основные причины, которые называют авторы исследования, — это сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса. За последние десять лет численность населения в них снизилась на 314,5 тысячи, пишут «Известия».

«Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов», — указывается в исследовании.

Процесс «сжатия» малых городов может проходить на протяжении жизни нескольких поколений, пояснил заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов.

«Однако эти процессы не всегда необратимы. В случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции», — добавил он.





