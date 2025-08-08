Общество

«Двери в осень»: псковичек приглашают на женскую банную церемонию в «Гельдт»

Приглашаем вас на особенное событие, наполненное заботой, теплом и настоящим женским единением — банную церемонию в легендарной бане «Гельдт».

Церемония приурочена к осеннему равноденствию — моменту, когда природа замирает в равновесии, а мы можем сделать паузу, отпустить усталость и мягко настроиться на перемены. Это время — идеальный повод позаботиться о себе и наполниться энергией на сезон вперёд.

В этот вечер вы сможете почувствовать глубокое расслабление, восстановить силы и прикоснуться к древним традициям оздоровления тела. Вас ждёт мягкое парение, ароматные травы, медитация, мастер-класс и особый ритуал выкатывания солью — всё это в уютной атмосфере исторической бани.

Программа церемонии:

— Приветственное чаепитие

— Первый заход в парную: парение + медитация

— Перерыв с мастер-классом

— Второй заход: глубокий прогрев и выкатывание солью и травами

— Перерыв

— Третий заход: парение вениками

— Завершение церемонии.

Это больше, чем просто баня — это бережная перезагрузка перед новым сезоном, глубокое восстановление и внимание к себе.

Стоимость 1 билета – 6000 р. Билеты можно приобрести на ресепшн бани «Гельдт».

Адрес: Милицейская, 16. Количество мест ограничено.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjevBefx