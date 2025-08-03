Общество

110 лет назад произошла «Атака мертвецов»

Одно из самых известных событий Первой мировой войны, которое вошло в историю под названием «Атака мертвецов», – это контратака 13-й роты 226-го Землянского полка, произошедшая 6 августа 1915 года при обороне крепости Осовец на Восточном фронте, когда при отражении немецкой газовой атаки около полсотни русских солдат обратили в бегство почти семитысячное немецкое войско. В атаке принимал участие уроженец Островского уезда Владимир Карпович. Он родился в деревне Кириллова Мыза Лисинской волости Островского уезда Псковской губернии 10 (22) июля 1894 года.

Фото: кадр из фильма «Атака мертвецов: Осовец», 2018, Киностудии Serb Production, Wargaming

Небольшая русская крепость Осовец являлась важным пунктом обороны западных рубежей Российской Империи, она располагалась на реке Бобра у местечка Осовице (ныне Польша) западнее города Белосток. Построенная в 23 км от тогдашней границы с Восточной Пруссией, она предназначалась для обороны стратегического коридора между реками Неман и Висла-Буг и «запирала» железнодорожный и шоссейный пути на Белосток.

В годы Первой мировой войны, согласно планам русского Генштаба, крепость должна была защищать от немцев переправу через Бобру и транспортный узел Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее везде в Россию. Несмотря на малые размеры крепости, обойти её было практически невозможно из-за сплошных болот в округе. И командование просило защитников Осовца, в случае перехода германской армии в наступление, продержаться 48 часов. Крепость стояла полгода.

Первые попытки штурма Осовца были предприняты немецкими войсками в сентябре 1914 года, когда 40 батальонов ландвера попытались взять крепость «с ходу». Но понесли серьёзные потери и были вынуждены перейти к позиционной войне, активно накапливая силы. Сюда были доставлены четыре знаменитые «Большие Берты» (осадные орудия 420-мм калибра, 800-килограммовые снаряды которой проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия) и десятки других мощных осадных орудий. Основательно подготовившись, 25 февраля 1915 года немцы опять пошли на штурм, открыв сначала ураганный огонь по крепости. В течение нескольких дней, несмотря на ожесточенные атаки и артобстрел, русские части удерживали оборону, крепость не сдалась. Израсходовав огромное количество снарядов, немцы вновь перешли к позиционным действиям, которые продолжались до середины лета. В июле германская армия начала широкомасштабное наступление, и в её планах было окончательно взять всё ещё непокоренный Осовец. Сюда было стянуто 14 батальонов пехоты, еще несколько десятков тяжелых осадных орудий и 30 батарей отравляющего газа, и стали ждать.

Именно отравляющие вещества (в данном случае – хлор), при мощной артподдержке, было решено использовать при взятии крепости. Кстати, применение отравляющих веществ было ещё в новинку для воюющих сторон, поэтому средств защиты у них практически не было, поскольку противогазы тогда ещё только разрабатывали.

6 августа 1915 года, выждав попутный ветер, немцы применили отравляющие газы – на рассвете в 4 часа утра на русские позиции потёк тёмно-зелёный туман. Этот день стал «чёрным» для защитников Осовца. В итоге, газ проник на общую глубину до 20 км, сохраняя поражающее действие на глубину до 12 км и до 12 метров по высоте. При отсутствии каких-либо эффективных средств защиты у защитников крепости, результат газовой атаки оказался сокрушительным: 9, 10 и 11-я роты Землянского полка выбыли из строя полностью, от 12-й роты в центральном редуте в строю осталось около 40 человек; от трёх рот у Бялогронд – около 60 человек. Практически все первая и вторая линии обороны Сосненской позиции остались без оборонявшихся. Большие потери понесла и крепостная артиллерия. В крепости из строя выбыло свыше 1600 человек, в целом весь гарнизон получил отравления той или иной степени тяжести.

После газовой атаки немецкая артиллерия открыла мощный огонь по крепости, в том числе и снарядами с хлорпикрином, а затем 14 батальонов немцев двинулись для занятия выжженных позиций. Подавляя одиночное сопротивление, они быстро преодолели первую и вторую линию колючей проволоки, заняли тактически важный укреплённый пункт «двор Леонова» и двинулись дальше. По расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых после такого. Сопротивления после подобной подготовки никто не ожидал.

Однако, немцы двигались слишком быстро и попали под собственные газы. К тому же, остатки русской артиллерии – 12-й роты у центрального редута – сумели открыть огонь по противнику. А комендант крепости генерал-лейтенант Н. А. Бржозовский приказал организовать артиллерийский огонь по уже занятым противником участкам Сосненской позиции и контратаковать в штыки «всем, чем можно». Навстречу немцам встали остатки русской пехоты – бойцы «с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки», по словам публициста Владимира Воронова, выглядевшие как «живые мертвецы».

Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка – чуть больше 60 человек, атаку которой возглавил подпоручик В. К. Котлинский. По сохранившимся свидетельствам участников тех событий, вид контратакующих русских солдат был настолько жутким, что они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. И завершила дело пришедшая в себя русская артиллерия. К 11 часам Сосненская позиция была очищена от противника, который атаку повторять не стал.

Именно эта битва и получила позже название «Атака мертвецов», когда несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских пехотных полка.

Осовец немцы так и не взяли, однако, как ни печально, участь крепости уже была решена: русское командование приказало её эвакуировать. Поскольку тогда русская армия отходила из Польши, и стратегическая необходимость в обороне Осовца отпала. Началась эвакуация 18 августа и прошла спокойно, в соответствии с планом, всё, что нельзя было вывести, взорвали. Но «Атака мертвецов» 13-й роты навсегда стала нерукотворным памятником и символом стойкости русского солдата. В последние годы это событие Первой мировой войны получило широкую известность, являясь славной страницей в истории русской армии.