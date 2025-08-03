Общество

Большинство работодателей Пскова не видит разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами — опрос

Большинство работодателей Пскова не видит разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

С 1 сентября 2026 года в России вместо бакалавриата будет введено базовое высшее образование. Оно будет ближе к специалитету, но с более гибкими сроками обучения и акцентом на практическую подготовку.



73% работодателей рассматривают бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра. В каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании. 9% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

С 1996 года высшее образование в России перешло на Болонскую систему, вузы начали выпускать бакалавров и магистров. 47% псковичей — за то, чтобы при трудоустройстве приравнять бакалавров к магистрам и специалистам, 18% считают, что бакалавриат — это незаконченное высшее. 8% высказались, что при найме на работу следует рассматривать бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

Закономерен тот факт, что чем старше горожане, тем меньше среди них респондентов, готовых поставить знак равенства между бакалаврами, магистрами и закончившими специалитет.

Ожидаемо, что большинство бакалавров (77%) не хочет проигрывать в конкурентной борьбе на рынке труда соискателям-магистрам и специалистам и считает, что необходимо при трудоустройстве рассматривать эти уровни образования на равных.