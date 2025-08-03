Псковcкая обл.
Общество

Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке

08.08.2025 11:06

В Пустошке появился новый аппарат флюорографии. Теперь в районе ждут новый ФАП и рентген, который установят сразу после завершения ремонта помещения. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Александр Козловский посетил Пустошкинский район с рабочим визитом. Он отметил, что местная фракция «Единой России» – одна из самых активных в части помощи бойцам специальной военной операции. Депутаты доставили гуманитарный обоз, собранный Псковской областью.

«Сергей Петрович Сизов предоставил большую машину, сам сел за руль, партийцы добавили к грузу два автомобиля от Пустошкинского района, и в составе: главы Юрия Эдуардовича Кравцова, руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Вячеславовича Бугрякова и Константина Александровича Щербакова доставили груз на место. Там перегрузили все в пять КамАЗов и передали нашим. Помощь была от носков до автомобилей и медоборудования. Как рассказывают коллеги, ребята на передовой с блеском в глазах и верой в победу. Но помощь земляков встречают, как особый дар. Я знаю по себе, как важно для наших воинов общение с земляками. Про эту миссию сняли целый сюжет, который мы разместим на сайте партии и в этом тг-канале», - рассказал Александр Козловский.

Также в Пустошкинском районе осмотрели музей, посвященный железной дороге, в котором собирается экспозиция, посвященная СВО.

Депутат Государственной Думы рассказал, что народная программа и ТОСы работают в Пустошке очень активно. Благодаря большой поддержке губернатора реализуются проекты ТОС и инициативного бюджетирования. Только за последнее время сделано несколько объектов по народной программе с помощью ТОСов и нацпроектов. В частности, объекты по благоустройству и трибуны и ограждения на стадионе.

С активом Александр Козловский обсудил проблемы и помощь в реализации народной программы. Основные темы – это свет, газификация и здравоохранение. «Россети» выстраивают новый алгоритм решения проблем с электросетями в регионе.

 

Депутат Жанна Чёрная из деревни Яссы обратила внимание на востребованность остановки для детей, которые ездят в школу.

«И еще о хорошем: в ближайшее время появятся новые вышки связи, которые решат проблему интернета и связи в ряде деревень», - заключил Александр Козловский. 

Также с рабочим визитом он посетил Великолукский и Новосокольнический районы.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
