Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке

В Пустошке появился новый аппарат флюорографии. Теперь в районе ждут новый ФАП и рентген, который установят сразу после завершения ремонта помещения. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Александр Козловский посетил Пустошкинский район с рабочим визитом. Он отметил, что местная фракция «Единой России» – одна из самых активных в части помощи бойцам специальной военной операции. Депутаты доставили гуманитарный обоз, собранный Псковской областью.
Также в Пустошкинском районе осмотрели музей, посвященный железной дороге, в котором собирается экспозиция, посвященная СВО.
Депутат Государственной Думы рассказал, что народная программа и ТОСы работают в Пустошке очень активно. Благодаря большой поддержке губернатора реализуются проекты ТОС и инициативного бюджетирования. Только за последнее время сделано несколько объектов по народной программе с помощью ТОСов и нацпроектов. В частности, объекты по благоустройству и трибуны и ограждения на стадионе.
С активом Александр Козловский обсудил проблемы и помощь в реализации народной программы. Основные темы – это свет, газификация и здравоохранение. «Россети» выстраивают новый алгоритм решения проблем с электросетями в регионе.
Депутат Жанна Чёрная из деревни Яссы обратила внимание на востребованность остановки для детей, которые ездят в школу.
«И еще о хорошем: в ближайшее время появятся новые вышки связи, которые решат проблему интернета и связи в ряде деревень», - заключил Александр Козловский.
Также с рабочим визитом он посетил Великолукский и Новосокольнический районы.