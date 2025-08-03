Общество

Врач назвал социально значимые заболевания причиной 80% смертей в России

Причиной около 80% смертей в России являются социально значимые заболевания. Об этом 8 августа сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

«В России около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями. Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение», — заявил он агентству ТАСС.

В список таких заболевания входят ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства и онкозаболевания. Горенков подчеркнул, что именно эти болезни оказывают наибольшее влияние на жизнь общества.

Он отметил, что артериальное давление занимает первое место в списке факторов риска, поскольку приводит к развитию инфаркта и инсульта. При этом наиболее агрессивным фактором риска развития хронических заболеваний является курение.

«Если современные тенденции в распространенности факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — ред.), хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней», — заключил врач.