Общество

За полгода при содействии прокуратуры погашен долг по зарплате перед 240 псковичами

В прокуратуре Псковской области состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы прокуратуры области за первое полугодие 2025 года и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на второе полугодие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Фотографии: прокуратура Псковской области

В работе коллегии приняли участие заместители прокурора области, руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области, а также все горрайспецпрокуроры.

Во вступительном слове прокурор области Андрей Мошков отметил, что в истекшем полугодии прокурорами во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и контролирующими органами в условиях применения санкций и иных недружественных действий иностранных государств решались основополагающие задачи обеспечения законности и правопорядка в регионе, координировалась борьба с преступностью. Также он подвел основные итоги: