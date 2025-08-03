Общество

Четыре ТОСа Псковского района завершили реализацию проектов

Еще четыре территориальных общественных самоуправления Псковского района завершили реализацию проектов, сообщила глава района Наталья Федорова на своем странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

Три из них действуют на территории Карамышевской волости. Сотрудники администрации сельского поселения оказывали активистам необходимую помощь.

ТОС «Лопатово» на территории одноименного населенного пункта оборудовал площадки для сбора ТКО: одна из них на четыре контейнера и две площадки на два контейнера для ТБО, вместимостью по 1,1 м² каждый. Работы выполнены в рамках областного конкурса проектов ТОС, сумма субсидий из регионального бюджета 240 тысяч рублей, софинансирование из средств местного бюджета – 50 тысяч рублей.

ТОС «Выставка» на средства регионального гранта реализовал проект по благоустройству подъезда к деревенскому кладбищу. Выполнены работы по выкорчёвке древесно-кустарниковой растительности, выравнивание профиля дороги, отсыпка ПГС. Рядом с кладбищем обустроена контейнерная площадка для сбора ТБО. Сумма субсидий из областного бюджета составила 300 тысяч рублей, софинансирование местного бюджета – 75 тысяч рублей.

В деревне Селихново на средства гранта, выигранного ТОС «Культура» в региональном конкурсе, выполнены необходимые работы по благоустройству местного Дома культуры. Общая сумма средств регионального и местного бюджетов – без малого 250 тысяч рублей.

ТОС «Солоново» совместно с администрацией Писковичской волости реализовал проект по обеспечению безопасности и благоустройству территории у пожарного водоёма. На средства регионального гранта при софинансировании из местного бюджета (общая сумма 400 тысяч рублей) территория очищена от мусора, сухих веток, кустарников и травы, произведена укладка специального материала для предотвращения роста растительности, оборудовано место для проведения собрания граждан и мероприятий в деревне, оборудована беседка. В честь 80-летия Победы установлена памятная табличка, высажены молодые саженцы ивы и кедра в память об односельчанах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

«Спасибо активистам за проделанную работу!» - добавила Наталья Федорова.