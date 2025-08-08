Общество

Александр Котов: Строитель – профессия, в основе которой лежит созидание и прогресс

Председатель Псковского областного Собрания депутатов от имени Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил всех причастных с Днём строителя.

«Этот профессиональный праздник имеет отношение к специалистам разных направлений и квалификаций, но объединённых единой сутью», - сказал Александр Котов.



Строитель – профессия, в основе которой лежит созидание и прогресс. Каждый кирпичик – это вклад в развитие общества, каждый воплощённый проект – это улучшение качества жизни людей.



«Вашими руками создаются современные здания и реконструируются исторические кварталы, прокладываются дороги и благоустраиваются общественные пространства, что повышает комфорт каждой отдельной территории и обеспечивает благополучие и процветание всей страны. Опытным мастерам строительного дела и молодым специалистам от всей души желаю получать удовлетворение от хорошо сделанной работы. Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи во всех добрых начинаниях!» - заключил он.