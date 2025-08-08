Общество

Умер режиссер Юрий Бутусов

Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов.

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н», - написала актриса на своей странице в Facebook*.

Также о смерти режиссера написали режиссер Александр Молочников и критик Евгения Тропп.

Юрий Бутусову было 63 года. Он стал известен в 1996-м благодаря спектаклю «В ожидании Годо», который был дипломным на курсе Вениамина Фильштинского в ЛГИТМиКе. Постановка, в которой главные роли сыграли Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, получил две премии «Золотая маска» и был отмечен призом за лучшую режиссуру на фестивале «Рождественский парад».

* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская