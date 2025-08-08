Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вакансии в «Россетях»
новые возможности приобретения жилья в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Мошенники под видом операторов
Бизнес в Великих Луках
Последний шанс успеть на вечер романсов
инфографика регистрируем ТОС
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Псков летние террасы
помощь фермерам СОБЫТИЕ
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 08.08.2025 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 10.08.2025 17:250 Кинолог указал на грубые ошибки в воспитании маленьких собак 10.08.2025 16:440 В МВД заявили о способе мошенничества при помощи QR-кодов 10.08.2025 16:230 В работе Telegram произошел технический сбой 10.08.2025 15:400 Исследование показало, на что копят деньги россияне 10.08.2025 15:200 Росреестр назвал самый молодой город в России
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кинолог указал на грубые ошибки в воспитании маленьких собак

10.08.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

Современные люди всё чаще отдают предпочтение небольшим собакам — это подтверждает ежегодный рейтинг самых популярных пород, который составляет Российская кинологическая федерация (РКФ). Такие породы довольно неприхотливы, могут сходить на пеленку дома и не нуждаются в серьезных нагрузках, однако у этого вопроса есть и другая сторона. О том, как правильно воспитывать маленьких собак, «Известиям» 10 августа рассказал президент РКФ Владимир Голубев.

«Часто неприхотливость содержания небольших собак приводит к тому, что хозяева оказываются совершенно не готовы к появлению питомца в доме. Увы, нередко их заводят как игрушку. Между тем любая собака — это живое существо со своими потребностями, которое нуждается в правильном воспитании и дрессировке», — предупреждает Голубев.

Среди основных правил содержания маленьких собак — им необходима дрессировка, так же, как и большим собакам. Даже если питомец очень маленький и милый на вид, прежде всего это собака. А собаке, в зависимости от ее возраста и породы, полагается определенная норма физических и когнитивных нагрузок.

«Если вы не будете приучать щенка с раннего возраста к командам, упустите момент социализации, это чревато тем, что взрослый питомец будет непослушным, пугливым или агрессивным», — предупредил кинолог.

Выбрать небольшую породу, чтобы красиво устроить ее на диван среди подушек, — самое плохое решение, уверяет специалист. Да, маленькие собаки должны гулять меньше, чем крупные. Полосу препятствий, возможно, некоторые из них преодолеть тоже не смогут. Но это не значит, что нужно избегать прогулок и игр. Необходимо строго соблюдать норму физической активности, учитывая возраст и состояние здоровья. Отказ от этого чреват проблемами с лишним весом и заболеваниями. При этом всегда следует следить за безопасностью: хрупким собачкам нельзя спрыгивать с дивана или лестницы.

Вместе с тем одна из основных проблем, с которой сталкиваются маленькие собаки, — это нарушение их личных границ. В отличие от крупных собак, небольших питомцев можно в любой момент взять на руки, погладить против их воли. Даже если питомец укусит, вряд ли это будет серьезным уроном. А кого-то такое поведение даже позабавит.

«Вы должны относиться с уважением к потребностям животного и научиться распознавать язык его тела. Если он спит, нельзя отвлекать его. Если собака рычит, проявляет недовольство, это сигнал, что нужно остановиться: ей не нравятся ваши действия. Потакая своим желаниям и желаниям детей или гостей, вы со временем превратите даже самого послушного питомца в нервное и агрессивное существо», — заявил Голубев.

Важно не забывать, что все собаки очень разные по характеру, даже в одном помете. Несмотря на размер, четвероногий друг может быть крайне активным, любознательным, шумным. Либо, напротив, застенчивым, боязливым. Есть вещи, которые можно скорректировать со временем, но исправить характер практически невозможно — нужно принять питомца с его особенностями.

Самая страшная ошибка, обратил внимание эксперт, — покупать питомца, ориентируясь только на его внешний вид или «симпатичные глазки». Прежде всего, нужно понимать особенности выбранной породы и цель, ради которой заводится собака.

«Нужен ли вам компаньон в путешествиях? Или друг, который сможет спокойно ждать вас после работы? Питомец — живое существо, за которое вы несете ответственность, а не игрушка. Вы должны четко понимать это и ответственно подойти к выбору друга», — указал кинолог.

Неправильное содержание небольших пород часто приводит к стереотипам, будто маленькие собаки агрессивны или обладают сложным характером. На деле приравнивать всех к одному стандарту невозможно. Если питомец проявляет необоснованную агрессию, скорее всего, в воспитании были ошибки, которые хозяин проигнорировал. Любой питомец заслуживает качественного ухода и уважения, независимо от размера, резюмировал Голубев.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 181 человек
10.08.2025, 17:250 Кинолог указал на грубые ошибки в воспитании маленьких собак 10.08.2025, 16:590 Публичный конфликт разгорелся в руководстве псковской писательской организации 10.08.2025, 16:440 В МВД заявили о способе мошенничества при помощи QR-кодов 10.08.2025, 16:230 В работе Telegram произошел технический сбой
10.08.2025, 16:030 В Великих Луках прошла Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» 10.08.2025, 15:400 Исследование показало, на что копят деньги россияне 10.08.2025, 15:200 Росреестр назвал самый молодой город в России 10.08.2025, 14:590 Захоронение непогребенных останков воинов прошло в деревне Поздноево. ФОТО
10.08.2025, 14:230 Музыкально-литературный подарок Пушкинскому заповеднику приготовил пермский молодёжный клуб 10.08.2025, 14:010 Работавшие в такси машины продаются в среднем на 21% дешевле 10.08.2025, 13:380 Умер режиссер Юрий Бутусов 10.08.2025, 13:200 Ливни ожидаются на юге и востоке Псковской области
10.08.2025, 13:000 Россиянам посоветовали делать скриншоты переписок с гадалками 10.08.2025, 12:400 Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности 10.08.2025, 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове 10.08.2025, 11:580 Борис Елкин:  Каждый день строители пишут свежую страницу в историю нашего города
10.08.2025, 11:410 На Земле завершилась магнитная буря 10.08.2025, 11:230 Александр Котов: Строитель – профессия, в основе которой лежит созидание и прогресс 10.08.2025, 11:010 Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов 10.08.2025, 10:400 Несколько рекордов установили на мультиспортивном фестивале в Пскове. ФОТО
10.08.2025, 10:170 Потомки бойца, погибшего при разминировании могилы Пушкина, посетили «Михайловское» 10.08.2025, 09:530 Автомобиль врезался в ворота колокольни Церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове. ВИДЕО 10.08.2025, 09:400 Россиянам напомнили о праве жильцов на преимущество для парковки во дворе 10.08.2025, 09:222 В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто
10.08.2025, 09:000 День строителя отмечают 10 августа 09.08.2025, 22:290 ФК «Псков» потерпел очередное поражение в первенстве Северо-Запада 09.08.2025, 22:000 Сезон полярных сияний открыли псковские астрофотографы 09.08.2025, 21:300 Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр 
09.08.2025, 21:050 Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Васильевых на празднике Торошинской волости Псковского района 09.08.2025, 20:400 Жители Пушкиногорского района отметили День физкультурника. ФОТО 09.08.2025, 20:180 Новоржевской деревне Выбор исполнилось 594 года со дня основания 09.08.2025, 19:500 Фестиваль «Александрова дорога» прошел в Самолве
09.08.2025, 19:290 Тело погибшего от винта моторной лодки мужчины обнаружили в Гдовском районе 09.08.2025, 19:000 Конкурс пирогов проходит на международном фестивале «Взвар» в Невеле 09.08.2025, 18:450 Международный день коренных народов мира отмечает народ сето 9 августа 09.08.2025, 18:200 Наталья Федорова наградила жителей Дуброво Псковского района в честь Дня деревни
09.08.2025, 18:000 Работы по благоустройству центрального сквера стартовали в Середке 09.08.2025, 17:400 Российская интернет-энциклопедия «Рувики» подарит летние призы псковским авторам 09.08.2025, 17:200 Любовь Трифонова: Новоржевские спортсмены достойно представляют честь города и округа 09.08.2025, 17:000 Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоялись в Пскове. ФОТО
09.08.2025, 16:400 День физкультурника в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.08.2025, 16:190 Санкт-Петербургский неофолк проект Cailleach выступит на фестивале «Лешуга» в Пскове 09.08.2025, 15:510 В «Михайловском» рассказали о возможности попасть в «Музейную почту» даже в её выходные 09.08.2025, 15:350 Рекорд посещаемости забегов «5 вёрст» побит в Пскове
09.08.2025, 15:230 Спортивный праздник состоялся на ФОКОТе в Писковичах 09.08.2025, 14:550 Грозы и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области днем 10 августа 09.08.2025, 14:300 Ограничение скорости до 40 км/ч введут на участке трассы «Псков» под Гатчиной с 11 августа 09.08.2025, 14:100 Презентация книги псковского юриста Ольги Кутузовой «Железная хватка» прошла в библиотеке на Конной
09.08.2025, 13:450 Более миллиона рублей перевели псковичи на «безопасные счета» мошенников 09.08.2025, 13:210 53% псковичей считают, что счет на первом свидании должен оплачивать мужчина – опрос 09.08.2025, 13:000 «Зарядка со стражем порядка» прошла для воспитанников областного центра семьи в Пскове 09.08.2025, 12:290 Советский и российский актер Иван Краско скончался на 95-м году жизни
09.08.2025, 12:280 Момент ночного наезда на ограждение на Рижском проспекте попал на видео 09.08.2025, 12:200 Автомобиль «налетел» на забор напротив псковского гипермаркета «Лента» 09.08.2025, 12:000 Полицейский спас дачника в псковской деревне Кебь 09.08.2025, 11:402 Чем трактор лучше ламборджини
09.08.2025, 11:150 Александр Котов пожелал псковичам спортивных и жизненных побед в День физкультурника 09.08.2025, 10:500 Путин и Трамп встретятся на Аляске для обсуждения вариантов долгосрочного мира на Украине 09.08.2025, 10:350 Шумовая разметка может появиться в Островском районе на аварийном участке трассе Р-23 09.08.2025, 10:200 «Газель» и Renault столкнулись в районе псковского ТЦ Fjord Plaza
09.08.2025, 10:000 Наталья Федорова встретилась с крупными аграриями деревни Похвальщина Псковского района 09.08.2025, 09:400 ФИПИ опубликовал демоверсии экзаменов для претендующих на российское гражданство иностранцев 09.08.2025, 09:200 Чем и для кого опасны спреи от комаров, рассказал химик 09.08.2025, 09:000 День физкультурника отмечают в России сегодня
08.08.2025, 22:000 Как стресс губит здоровье человека, рассказал психолог 08.08.2025, 22:000 По требованию Печорской прокуратуры проведут повторное орнитологическое исследование вокруг аэродрома Усинск 08.08.2025, 21:410 В Изборске открылась выставка по итогам международного пленэра «Настоящая Россия» 08.08.2025, 21:400 Сборная команда Псковского совета профсоюзов выступит на туристическом слёте
08.08.2025, 21:201 Глава Псковского района продолжает серию встреч с аграриями 08.08.2025, 21:000 Медицинский центр по духовной реабилитации создан при Псково-Печерском монастыре 08.08.2025, 20:400 В Пскове состоится мультиспортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника 08.08.2025, 20:200 В псковском кадровом центре состоялся семинар, посвящённый вопросам квотирования рабочих мест
08.08.2025, 20:000 В Пскове прошла первая беседа молодежи в рамках проекта «Священные встречи» 08.08.2025, 19:400 Юные артисты «Псковского цирка» отправились во Владивосток 08.08.2025, 19:200 Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет в Пскове 08.08.2025, 19:000 За полгода в Пскове было возбужденно около ста дел по факту мошенничества
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru