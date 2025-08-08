Общество

Кинолог указал на грубые ошибки в воспитании маленьких собак

Современные люди всё чаще отдают предпочтение небольшим собакам — это подтверждает ежегодный рейтинг самых популярных пород, который составляет Российская кинологическая федерация (РКФ). Такие породы довольно неприхотливы, могут сходить на пеленку дома и не нуждаются в серьезных нагрузках, однако у этого вопроса есть и другая сторона. О том, как правильно воспитывать маленьких собак, «Известиям» 10 августа рассказал президент РКФ Владимир Голубев.

«Часто неприхотливость содержания небольших собак приводит к тому, что хозяева оказываются совершенно не готовы к появлению питомца в доме. Увы, нередко их заводят как игрушку. Между тем любая собака — это живое существо со своими потребностями, которое нуждается в правильном воспитании и дрессировке», — предупреждает Голубев.

Среди основных правил содержания маленьких собак — им необходима дрессировка, так же, как и большим собакам. Даже если питомец очень маленький и милый на вид, прежде всего это собака. А собаке, в зависимости от ее возраста и породы, полагается определенная норма физических и когнитивных нагрузок.

«Если вы не будете приучать щенка с раннего возраста к командам, упустите момент социализации, это чревато тем, что взрослый питомец будет непослушным, пугливым или агрессивным», — предупредил кинолог.

Выбрать небольшую породу, чтобы красиво устроить ее на диван среди подушек, — самое плохое решение, уверяет специалист. Да, маленькие собаки должны гулять меньше, чем крупные. Полосу препятствий, возможно, некоторые из них преодолеть тоже не смогут. Но это не значит, что нужно избегать прогулок и игр. Необходимо строго соблюдать норму физической активности, учитывая возраст и состояние здоровья. Отказ от этого чреват проблемами с лишним весом и заболеваниями. При этом всегда следует следить за безопасностью: хрупким собачкам нельзя спрыгивать с дивана или лестницы.

Вместе с тем одна из основных проблем, с которой сталкиваются маленькие собаки, — это нарушение их личных границ. В отличие от крупных собак, небольших питомцев можно в любой момент взять на руки, погладить против их воли. Даже если питомец укусит, вряд ли это будет серьезным уроном. А кого-то такое поведение даже позабавит.

«Вы должны относиться с уважением к потребностям животного и научиться распознавать язык его тела. Если он спит, нельзя отвлекать его. Если собака рычит, проявляет недовольство, это сигнал, что нужно остановиться: ей не нравятся ваши действия. Потакая своим желаниям и желаниям детей или гостей, вы со временем превратите даже самого послушного питомца в нервное и агрессивное существо», — заявил Голубев.

Важно не забывать, что все собаки очень разные по характеру, даже в одном помете. Несмотря на размер, четвероногий друг может быть крайне активным, любознательным, шумным. Либо, напротив, застенчивым, боязливым. Есть вещи, которые можно скорректировать со временем, но исправить характер практически невозможно — нужно принять питомца с его особенностями.

Самая страшная ошибка, обратил внимание эксперт, — покупать питомца, ориентируясь только на его внешний вид или «симпатичные глазки». Прежде всего, нужно понимать особенности выбранной породы и цель, ради которой заводится собака.

«Нужен ли вам компаньон в путешествиях? Или друг, который сможет спокойно ждать вас после работы? Питомец — живое существо, за которое вы несете ответственность, а не игрушка. Вы должны четко понимать это и ответственно подойти к выбору друга», — указал кинолог.

Неправильное содержание небольших пород часто приводит к стереотипам, будто маленькие собаки агрессивны или обладают сложным характером. На деле приравнивать всех к одному стандарту невозможно. Если питомец проявляет необоснованную агрессию, скорее всего, в воспитании были ошибки, которые хозяин проигнорировал. Любой питомец заслуживает качественного ухода и уважения, независимо от размера, резюмировал Голубев.