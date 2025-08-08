Общество

Минпросвещения назвало продолжительность нового учебного года

Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили в ведомстве.

«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — говорится в сообщении.

Возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы, пишет РИА Новости.

«Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся», — отметили в ведомстве.

Необходимо предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы, длительность которых должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.

