Общество

В российских ведомствах назначили кураторов по развитию качества госуслуг

Власти РФ назначили действующих сотрудников в профильных ведомствах для курирования и развития качества предоставляемых в России государственных услуг. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Как отметил вице-премьер, чьи слова приводятся его секретариатом, госуслуги проходят перезагрузку, от разрозненных сервисов делается переход к комплексным решениям и оказанию услуг по принципу «жизненных ситуаций».

«Внедрены строгие стандарты качества госуслуг. А для самих ведомств и регионов разработаны инструменты, кратно упрощающие запуск сервисов как на федеральном, так и региональном уровне. Это и аналитика, и конструктор услуг, и дашборды. Кроме того, теперь за каждую услугу отвечает конкретный человек. Кураторы назначены для 725 федеральных и для более 4 500 региональных услуг», - рассказал Григоренко.

Как пояснили в секретариате, в обязанности кураторов будет входить работа с обратной связью граждан, развитие клиентского сервиса, устранение системных сбоев или ошибок. В секретариате отметили, что, обращаясь за услугой, теперь человек будет знать, кто отвечает за ее развитие и качество, а по согласию фото куратора размещается на странице услуги.

Всего в настоящее время на портале «Госуслуги» доступно порядка 1 600 федеральных услуг и сервисов, а также, как отметили в секретариате, развиваются региональные сервисы, которые направлены на удовлетворение потребностей и запросов граждан, актуальных для конкретного субъекта России. Все госуслуги должны соответствовать стандартам качества, установленным подкомиссией по вопросам повышения качества оказания государственных услуг, а ответственные для 100% услуг будут определены до конца года.

«До конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг должны оказываться в электронном виде, а не менее 100 услуг в проактивном формате или онлайн: в момент обращения или при наступлении события в жизни человека», - заключили в секретариате.