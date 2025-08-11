Общество

Наталья Кругликова назначена на должность директора невельской школы №5

На должность директора средней общеобразовательной школы №5 имени В. В. Смирнова назначена Наталья Кругликова, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram

Наталья Кругликова окончила Московский психолого-социальный институт по специальности психолог, преподаватель психологии. На протяжении трех последних лет занимала в школе должность заместителя директора по воспитательной работе.

«Зарекомендовала себя как грамотный руководитель, обладающий организаторскими способностями и творческой инициативой. Сегодня лично поздравил Наталью Васильевну с назначением и пожелал профессиональных успехов, достижения высоких результатов и дальнейшего развития образовательного учреждения», - отметил Олег Майоров.