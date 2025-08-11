Общество

20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

За неделю сотрудники управления Росгвардии по Псковской области изъяли 20 единиц оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

С 4 по 10 августа сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы псковского управления Росгвардии провели 66 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушения, из оборота изъяли 20 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

«Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом "Об оружии". Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц», - напомнили в Росгвардии.