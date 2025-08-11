Общество

День Военно-воздушных сил России отмечают 12 августа

День Военно-воздушных сил (День ВВС) отмечается в России 12 августа в соответствии с Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

(30 июля) 12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры — Дня ВВС России (Указ Президента РФ № 949 от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня Военно-воздушных сил»).

Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

В 2015 году, в соответствии с указом президента РФ, Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и составили новый вид войск — Воздушно-космические силы (ВКС), который с 1 августа приступил к выполнению поставленных задач. Поэтому, исходя из поддержания исторических традиций ВВС и преемственности после их переформирования, Воздушно-космические силы отмечают свой профессиональный праздник также 12 августа.