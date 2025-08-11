Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Последний шанс успеть на вечер романсов
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
Лев в клетке
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 11.08.2025 11:130 День в истории ПЛН. 11 августа 12.08.2025 08:200 Просрочка по ипотеке и автокредитам резко выросла за год 12.08.2025 08:000 В России предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка 12.08.2025 07:300 Правительство утвердило новые выплаты для детей пленных российских солдат 12.08.2025 07:000 День Военно-воздушных сил России отмечают 12 августа 11.08.2025 21:482 «Опять инопланетяне?»: псковичи делятся фотографиями красных облаков
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Правительство утвердило новые выплаты для детей пленных российских солдат

12.08.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ направит 9,38 миллиарда рублей на выплаты детям российских военных, которые попали в плен или пропали без вести в том числе в период участия в специальной военной операции, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник.

В январе правительство РФ выделило 3,68 миллиарда рублей на осуществление в 2025 году ежемесячных социальных выплат, установленных президентским указом "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих". В понедельник было опубликовано распоряжение, увеличивающее данную сумму до 9,38 миллиарда рублей.

«B распоряжении правительства Российской Федерации от 29 января 2025 года №145-p (…) цифры "3680000" (исчисляется в тысячах - ред.) заменить цифрами "9380000», - сообщается в документе.

Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе спецоперации, во время контртеррористических операций или во время выполнения задач в Сирии. Средства выплачиваются в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 35 человек
12.08.2025, 08:200 Просрочка по ипотеке и автокредитам резко выросла за год 12.08.2025, 08:000 В России предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка 12.08.2025, 07:300 Правительство утвердило новые выплаты для детей пленных российских солдат 12.08.2025, 07:000 День Военно-воздушных сил России отмечают 12 августа
11.08.2025, 22:000 Назван топ-5 самых востребованных туристических направлений в РФ в 2025 году 11.08.2025, 21:490 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Великих Луках 11.08.2025, 21:482 «Опять инопланетяне?»: псковичи делятся фотографиями красных облаков 11.08.2025, 21:450 На тему получения социальных налоговых вычетов для псковичей проведут онлайн-вебинар
11.08.2025, 21:400 Псковская область и Гудаутский район Абхазии подпишут соглашение о побратимских отношениях 11.08.2025, 21:340 «Вахта памяти» в Невельском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.08.2025, 21:320 Ребенок пострадал в тройном ДТП в псковской деревне Неелово 11.08.2025, 21:300 Ремонтируется памятник погибшим на войне жителям пушкиногорской деревни Захино
11.08.2025, 21:230 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле 11.08.2025, 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов 11.08.2025, 21:180 Двое пострадали при столкновении КАМАЗа с «Газелью» на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове 11.08.2025, 21:150 На участке трассы А-122 в Псковской области ввели реверсивное движение до конца года
11.08.2025, 20:550 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ах, что это движется там по реке... 11.08.2025, 20:350 Наталья Федорова осмотрела школы Псковского района на готовность к учебному году 11.08.2025, 20:170 Примыкание дороги на кладбище «Крестовское» к трассе «Р-23» отремонтируют 11.08.2025, 19:590 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения. ВИДЕО
11.08.2025, 19:550 В Пскове водитель электровелосипеда врезался в Kia на перекрестке. ВИДЕО 11.08.2025, 19:420 Завершен ремонт участка дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией 11.08.2025, 19:250 Приставам пришлось заковать великолучанина в наручники при задержании 11.08.2025, 19:130 Десятый выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Героям России Жумагельды Нурахметову и Тимуру Томазову
11.08.2025, 18:590 «Масштабную версию ямочного ремонта» проводят на улицах Пскова 11.08.2025, 18:480 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения 11.08.2025, 18:450 День картофельного поля Псковской области отметят 14 августа 11.08.2025, 18:290 Стали известны подробности наезда на пешехода на улице Ижорского Батальона в Пскове
11.08.2025, 18:280 «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? ВИДЕО 11.08.2025, 18:140 Полезные свойства активации авиарежима в смартфоне назвали псковичам 11.08.2025, 18:080 Пешехода сбили на улице Ижорского Батальона в Пскове 11.08.2025, 17:550 Мужчина и две девочки пострадали в результате съезда автомобиля в кювет под Псковом
11.08.2025, 17:460 Дожди и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 12 августа 11.08.2025, 17:400 Псковские полицейские помогли женщине доставить ребенка в больницу 11.08.2025, 17:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 августа 11.08.2025, 17:250 В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья
11.08.2025, 17:130 Антон Мороз провел очередную встречу с жителями улицы Новгородской 11.08.2025, 16:550 В Печорском округе проводится проверка по факту жестокого обращения с животными 11.08.2025, 16:450 «ГорДозор»: Псковские памятники. ВИДЕО 11.08.2025, 16:440 Девушку с гражданствами РФ и Украины заключили под стражу в Пскове по обвинению в содействии терроризму
11.08.2025, 16:350 Серия просветительских лекций Роспотребнадзора стартует в Псковской области 11.08.2025, 16:260 Свыше 16% респондентов ПЛН считают, что Псков хорошо убирают летом 11.08.2025, 16:180 Четыре боррелиозных клеща выявили в инфекционке в Пскове за неделю 11.08.2025, 16:060 Псковский военно-исторический музей-заповедник и музей боевой славы имени Ардзинба договорились о сотрудничестве
11.08.2025, 15:590 Шесть человек погибли в ДТП в Псковской области за прошлую неделю 11.08.2025, 15:550 ЛДПР — за доступный детский отдых! 11.08.2025, 15:470 «Железные люди»: О пользе силового экстрима. ВИДЕО 11.08.2025, 15:440 Высокая вероятность грозовых дождей ожидается в СЗФО в начале текущей недели
11.08.2025, 15:430 День археолога с «раскопками» и экскурсией проведут для детей в псковском музее  11.08.2025, 15:320 Трех повторно севших пьяными за руль водителей выявили в Псковской области 11.08.2025, 15:260 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 11.08.2025, 15:240 Игорь Дитрих: Следующим этапом могут стать ограничения в школах по аксессуарам
11.08.2025, 15:170 Чат психологической помощи для молодежи действует в Псковской области 11.08.2025, 15:140 В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7% 11.08.2025, 15:080 Путин подписал указ о запрете с 2026 года закупки военной формы иностранного производства 11.08.2025, 14:570 В Пскове только 6% родителей первоклассников «за» мужчин-педагогов в начальной школе — опрос
11.08.2025, 14:540 Силовой экстрим объединяет – президент областной спортивной федерации 11.08.2025, 14:500 Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус 11.08.2025, 14:421 Интерактив: Найдется ли в Пскове место для Богородицы? 11.08.2025, 14:360 Команда псковичей «Профсоюзный стимул» заняла призовые места на турслёте
11.08.2025, 14:270 День города Новоржева отметят 16 августа 11.08.2025, 14:250 Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал 11.08.2025, 14:150 Делегация Псковской области во главе с губернатором работает в Республике Абхазия 11.08.2025, 14:060 Площадки для сбора ТКО и подъезд к кладбищу появились в Псковском районе благодаря ТОС
11.08.2025, 14:000 Участники экскурсионного тура в Печоры попали на празднование Дня города 11.08.2025, 13:520 Минометную мину идентифицировали вблизи невельской деревни Боброво 11.08.2025, 13:460 Глава региона поздравил печерян с 81-й годовщиной освобождения края от фашистов 11.08.2025, 13:320 Более 800 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей
11.08.2025, 13:230 Пять матерей из Псковской области приняли участие в открытии конкурса «Миссис Россия-2025» 11.08.2025, 13:160 Псковичи кормили лису рядом с парком-пляжем «Воздух» 11.08.2025, 13:110 Наталья Кругликова назначена на должность директора невельской школы №5 11.08.2025, 13:060 Ортопедическое реабилитационное отделение открылось в детской больнице в Пскове
11.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? 11.08.2025, 13:000 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Печорах 11.08.2025, 12:530 Чемпионат и первенство области по силовому экстриму пройдут в Пскове 11.08.2025, 12:510 Игорь Дитрих: Учителя и директора активно занимаются подготовкой школ к 1 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru