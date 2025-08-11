Общество

Каждый четвертый работник в РФ выполняет задания сверх обязанностей

Около 43% работников в России регулярно выполняют задания, не входящие в их должностные обязанности, при этом половина из них делают это бесплатно. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«43% россиян регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Еще 35% сталкиваются с этим иногда. Среди тех, кому выдают чужие задачи, 56% выполняют их бесплатно, а 20% соглашаются только за доплату. Причем за год число готовых трудиться за других бесплатно сократилось на пять процентных пунктов, а требующих оплаты - увеличилось (плюс четыре процентных пункта)», - отмечается в исследовании.

При этом 10% отказываются работать за рамками должностной инструкции. Отмечается, что мужчины и женщины сталкиваются с лишними поручениями одинаково часто, но среди представителей сильного пола чуть больше тех, кто настаивает на оплате (22% против 19%).