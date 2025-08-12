Общество

МТС проведет для псковичей инклюзивный карьерный онлайн-марафон

МТС объявляет о старте инклюзивного марафона «Карьера без лимитов» для профессионалов с инвалидностью. С 11 августа по 30 сентября 2025 года жители Псковской области смогут получить практические инструменты для развития карьеры и изучат актуальные вакансии экосистемы МТС, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

На марафоне участники смогут отработать навыки построения карьеры – научатся создавать правильное резюме с помощью AI-проверки, потренируются проходить собеседования и получат обратную связь от HR МТС.

Также жители региона смогут узнать о культуре МТС и разных профессиях из первых уст во время коротких онлайн-встреч, а эксперты компании познакомят с направлениями бизнеса: финтех, медиа, реклама, кикшеринг, информационные технологии и телеком.

Карьерный марафон пройдет на онлайн-платформе, адаптированной в том числе для людей с инвалидностью по зрению и с инвалидностью по слуху. Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться по ссылке inclusion-mts.ru