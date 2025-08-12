Псковcкая обл.
Общество

От конверта до кражи: как кибермошенники используют традиционную почту

12.08.2025 19:23|ПсковКомментариев: 0

МегаФон предупредил о новой схеме мошенничества с применением далеко не цифровых технологий, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МегаФон

Как рассказал эксперт оператора — директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов, появились случаи, при которых мошенники возвращаются к «дедовским» методам, но с современным подходом. Бумажные письма стали новым инструментом вовлечения потенциальных жертв.

Мошенники стремятся сделать свои схемы многокомпонентными, чтобы обойти на первом этапе защитные решения, применяемые операторами. Для этого используют разные методы, чтобы потенциальная жертва самостоятельно вышла на контакт. Например, они могут присылать СМС или e-mail с якобы важной информацией и номером телефона для обратной связи, чтобы вынудить абонента перезвонить. В последнее время в качестве «первого звена» в цепочке обманной схемы стали встречаться обычные письма: в почтовый конверт вкладывается лист бумаги с номером телефона, на который предлагается перезвонить. Можно сказать – фишинг на бумаге.

«Мошенники изучают информацию о своих потенциальных жертвах, а затем отправляют персонализированные письма от имени известных компаний. В письмах содержится какой-то триггерный повод, например, необходимость переоформления каких-то банковских документов», — комментирует Хренов.

Цель злоумышленников все та же — заставить получателя самостоятельно позвонить по указанному номеру. Эксперт рассказал, что схема появилась не случайно: «Операторские системы защиты отлично справляются с выявлением мошеннических СМС и звонков, но бессильны против обычной почты — персонализированных писем, имитирующих корреспонденцию компаний. Номера телефонов из бумажных писем, как правило, не фигурируют в базах операторов как вредоносные, что позволяет злоумышленникам дольше оставаться незамеченными. А персонализированный подход повышает доверие». Причем такое мошенничество «на бумаге» можно встретить не только в виде почтовых писем: например, злоумышленники распечатывают QR-коды, которые якобы ведут в домовые чаты, или присылают фальшивые квитанции за коммунальные услуги, где вместо счета управляющей компании могут быть указаны фальшивые данные, по которым деньги уйдут преступникам.

Чтобы защититься от мошеннических писем, нужно всегда обращать внимание на детали: как оно написано, нет ли ошибок в тексте, как выглядит конверт, пришел ли он почтовым отправлением или был просто подброшен в ящик. «Не звоните по номеру, указанному в письме. Вместо этого свяжитесь с компанией-отправителем по официальному номеру. Не торопитесь, даже если в письме прослеживается попытка создать ажиотаж и указаны какие-то короткие сроки. Обязательно сообщайте о таких письмах компаниям, от чьего имени они приходят – это поможет им в борьбе с мошенничеством и предотвратит подобные случаи в отношении других клиентов», — посоветовал эксперт.

Если в семье есть пожилые родственники — обязательно расскажите им о такой схеме. Именно они привыкли получать важную информацию при помощи почтовых писем, поэтому наиболее подвержены влиянию. Договоритесь, что при получении таких писем они обязательно расскажут о них близким.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
