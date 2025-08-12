Эксперт телеком-компании рассказал о преимуществе звонков по VoLTE

Специалист «МегаФона» рассказал, как работает VoLTE и почему это лучше обычных звонков.
Фото: «МегаФон»
Современные смартфоны поддерживают множество технологий, и одна из самых полезных функций — VoLTE (Voice over LTE). Это стандарт связи, который передает голосовые вызовы через 4G, а не через сети предыдущих поколений. Директор по реализации проектов инфраструктуры на территории Урал и Центр «МегаФона» Евгений Кузюра рассказал, как работает это решение и в чем его преимущества.
Раньше голосовые звонки передавались по отдельным каналам GSM или UMTS, а мобильный интернет — по LTE. Технология VoLTE объединила оба процесса. Звонок идет через сети четвертого поколения, а голос преобразуется в поток IP пакетов. Если при обычном вызове 4G временно отключается, а телефон переходит в сеть 2G или 3G, то при Voice over LTE нет переключения между сетями: можно говорить и одновременно пользоваться быстрым мобильным интернетом. Например, общаться и искать адрес в навигаторе без потери скорости. Плюс к этому собеседники получают более высокое качество звука благодаря широкополосному кодеку HD Voice.
Эксперт отмечает, что дополнительными плюсами становятся также возможность мгновенного дозвона, ведь такое соединение устанавливается всего за 1–2 секунды, и экономия заряда батареи, так как телефон не тратит энергию на переключение между сетями.
Большинство моделей смартфонов после 2016 года поддерживают такую технологию. Для абонентов «МегаФона» она бесплатна.