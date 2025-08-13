Общество

Псковская область укрепляет систему поддержки добровольчества

В региональном Доме молодежи прошли стратегические встречи по развитию волонтерского движения с участием федеральных и местных экспертов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Ключевым событием стала встреча с представителями Ассоциации волонтерских центров России, где обсуждалась возможность присвоения псковскому центру официального статуса Ресурсного центра добровольчества. Этот шаг позволит систематизировать поддержку инициатив в сфере добровольчества.

Во второй половине дня состоялся диалог с руководителями общественных организаций различных направлений – от экологии до спасательных отрядов. Участники обсудили перспективы сотрудничества, обмен опытом и стратегию развития волонтерства в регионе.

«Наш ресурсный центр – это настоящая команда профессионалов, которая объединяет и вдохновляет все добровольческое сообщество региона. Благодаря их энергии, компетентности и преданности делу мы выстраиваем эффективную систему поддержки волонтерских инициатив. Горжусь нашей командой и уверен, что вместе мы сможем реализовать любые, даже самые амбициозные проекты!» – подчеркнул врио министра молодежной политики региона Дмитрий Яковлев.

«Сегодня мы выстраиваем новую модель ресурсных центров. Это уже не просто площадки для набора волонтеров, а центры объединения возможностей и компетенций. Псковская область демонстрирует серьезные наработки в этой сфере, и мы готовы поддерживать этот опыт в рамках обновленной системы», - заявил менеджер по работе с регионами Ассоциации Добро.рф Кирилл Богданов.