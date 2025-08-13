Общество

Больше всего скучают по работе в отпуске псковские дизайнеры, учителя и врачи — опрос

Сильнее всего привязаны к своей работе представители творческих и социально значимых профессий, а также те, чья деятельность связана с высокой вовлеченностью в процессы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенных представителей экономически активного населения.

В Пскове наибольшая доля тех, кто скучает по работе в отпуске, оказалась среди дизайнеров (31%) и учителей (28%). Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи (25%), программисты (20%), а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами (по 20%).

Реже всего скучают по работе бухгалтеры (10%), маркетологи (12%) и системные администраторы (12%).