Общество

В РФ утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард», выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием орфографического словаря русского языка как государственного.

Согласно словарю, разработчиком которого является Институт Виноградова, допустимая форма произношения слова «миллион» — «мильон», а слова «миллиард» — «мильярд». Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный».

В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления, так как это прерогатива толкового словаря.

В словаре также уточняется, что в нем содержатся в основном слова стилистически нейтральные, однако необходимость учитывать особенности использования государственного языка в текстах различных сфер деятельности обусловила введение для некоторых единиц словаря помет, в том числе «для передачи разговорного произношения».