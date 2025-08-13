Общество

Сергей Вострецов: Мошенники изучают психологию пожилых людей

Государству и общественным организациям необходимо объединить усилия — проводить разъяснительную работу для противодействия мошенникам, помогать людям проверять информацию, развивать бесплатные курсы цифровой грамотности, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

В России фиксируется рост числа мошеннических схем, нацеленных на пожилых граждан. Злоумышленники активно используют интернет-рекламу, обещая пенсионерам новые социальные выплаты, премии от государства или внеплановую индексацию пенсий. О масштабах этой проблемы предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, пенсионеры, кликнув на яркое рекламное объявление, попадают на поддельные сайты, замаскированные под страницы Пенсионного фонда России или портала «Госуслуги». Для придания правдоподобия аферисты используют официальную символику госорганов. На этих ресурсах жертву просят ввести паспортные данные, реквизиты банковской карты или пройти «идентификацию» через онлайн-банк. Иногда требуют оплатить «госпошлину» или «комиссию за перевод». Итог всегда один — деньги и личные данные оказываются у мошенников.

Немкин подчеркнул, что пожилые люди особенно уязвимы из-за доверчивости и недостатка навыков безопасного поведения в интернете. Он призвал проверять подобную информацию только на официальных ресурсах — сайте ПФР, Минтруда или «Госуслугах».

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что профсоюзы рассматривают защиту пенсионеров от таких преступных схем как часть своей социальной миссии: «Сегодняшние мошенники действуют не просто нагло, а системно. Они изучают психологию пожилых людей, подстраиваются под их ожидания и эксплуатируют самое дорогое — доверие. Когда на экране появляется якобы официальный баннер с обещанием выплат, пенсионер видит не угрозу, а помощь. И именно это делает ситуацию опасной. Профсоюзы СОЦПРОФ убеждены: государству и общественным организациям необходимо объединить усилия — проводить разъяснительную работу, помогать людям проверять информацию, развивать бесплатные курсы цифровой грамотности. Наша цель проста — чтобы ни один пенсионер не остался наедине с экраном и своей доверчивостью перед лицом обмана».

Профсоюзы СОЦПРОФ напоминают: официальные выплаты и льготы никогда не требуют предоплаты или комиссии. Если возникли сомнения — лучше обратиться к родственникам, в соцзащиту или в свой профсоюз.