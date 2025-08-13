Общество

МегаФон обнулит трафик на сайты новостей на время саммита Россия — США

С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.

Фотографии: МегаФон

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:

• РИА Новости (ria.ru)

• ТАСС (tass.ru)

• Интерфакс (interfax.ru)

• РБК (rbc.ru)

• Коммерсантъ (kommersant.ru)

• Ведомости (vedomosti.ru)

• Известия (iz.ru)

• Газета.Ru (gazeta.ru)

• Лента.ру (lenta.ru)

• НТВ (ntv.ru)

• Первый канал (1tv.ru)

• ВГТРК (vgtrk.ru)

• RT (rt.com)

• Ura.ru (ura.news)

Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов МегаФона на территории России с положительным балансом счёта, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.