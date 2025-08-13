МегаФон обнулит трафик на сайты новостей на время саммита Россия — США

С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.
Фотографии: МегаФон
В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:
• РИА Новости (ria.ru)
• ТАСС (tass.ru)
• Интерфакс (interfax.ru)
• РБК (rbc.ru)
• Коммерсантъ (kommersant.ru)
• Ведомости (vedomosti.ru)
• Известия (iz.ru)
• Газета.Ru (gazeta.ru)
• Лента.ру (lenta.ru)
• НТВ (ntv.ru)
• Первый канал (1tv.ru)
• ВГТРК (vgtrk.ru)
• RT (rt.com)
• Ura.ru (ura.news)
Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов МегаФона на территории России с положительным балансом счёта, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.
Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.