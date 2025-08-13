Общество

Названы самые востребованные в Псковской области профессии

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru подвели итоги состояния рынка труда в Псковской области за 7 месяцев этого года и выяснили, какие профессии оказались самыми востребованными у местного бизнеса.

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Псковской области разместили 15,6 тысячи вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов на hh.ru было опубликовано 1,4 тысячи предложений, что составляет 9% от общего числа рабочих мест в регионе.

На втором месте — операторы call-центра (1,3 тысячи вакансий, или 8%), на третьем — менеджеры по продажам (около 1 тысячи вакансий, или 4%).

В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий в Псковской области вошли торговые, сервисные, транспортные, медицинские, инженерно-технические, рабочие и административные специальности. На эти профессии в совокупности приходится 60% всего спроса на кадры в регионе с начала года.

Сколько зарабатывают востребованные специалисты в Псковской области?

Между тем самые востребованные профессии не всегда являются самыми высокооплачиваемыми. В 2025 году в Псковской области лидерами по уровню дохода среди наиболее востребованных стали водители — медианная зарплата составляет 154,4 тысячи рублей. На втором месте — токари (153,8 тысячи рублей), на третьем — курьеры (134,3 тысячи рублей).

В то же время, несмотря на высокий спрос, уборщицы зарабатывают в среднем 31,9 тысячи рублей, что на 27,6 тысячи меньше средней зарплаты по региону.