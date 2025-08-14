Общество

36% псковичей за единую школьную форму по всей стране - опрос

36% псковичей считают, что в России должна быть единая форма для всех учебных заведений среднего образования. 20% поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы. 1 из 3 выступает против формы вообще, сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фотография: Freepik

Мужчины чаще женщин выступают против школьной формы, тогда как горожанки чаще поддерживают вариант с индивидуальной формой для каждой школы. Интересно, что идею единого дресс-кода одинаково поддерживают и те, и другие.



Различия во взглядах сильно выражены у горожан разных возрастов. Молодёжь до 35 лет чаще всех против формы (47%) и реже поддерживает единый российский стандарт (19%). Респонденты 45+ самые консервативные: 59% — за единую форму для всей страны и лишь 8% отрицают необходимость школьной формы как таковой.



Родители школьников чаще общества в целом поддерживают как идею всероссийского стандарта школьной формы (46%), так и уникального комплекта одежды у каждой школы (21%). Причем отцы выступают за строгий общероссийский дресс-код учеников значительно чаще матерей.

С новым ГОСТом для школьной формы, действующим с 1 июля 2025 года, уже успели подробно ознакомиться 23% матерей и 10% отцов обучающихся. Иллюстрируя новый стандарт, Роскачество представило вариант комплектов одежды для мальчиков и девочек. Он понравился только 21% отцов и 15% матерей: «Смотрится прилично». 45% мужчин и 52% женщин раскритиковали вариант Роскачества: «Архаично и некрасиво»; «Невзрачная»; «Устаревшая модель костюма для девочки, которая не украсит и не на каждую фигуру»; «Дизайн хуже советского»; «Нет учета специфики южных и северных регионов. Пиджак сложно носить ребенку с пуховиком»; «Будто театральный реквизит завалялся, запылился».