Общество

Благодарности вручили сотрудникам Многофункционального центра в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров пообщался с сотрудниками Многофункционального центра (МФЦ) в Острове, которые ежедневно информируют, консультируют и помогают островичам получить необходимые услуги в должном качестве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

Во время встречи он вручил благодарность администрации Островского района отделу приема заявителей в лице руководителя Натальи Бусовой и почетные грамоты нескольким специалистам за добросовестный труд и в связи с прошедшим профессиональным праздником.

«Пожелал сотрудникам МФЦ доброго здоровья, благополучия, профессиональных успехов и мирного неба!» - добавил Дмитрий Быстров.