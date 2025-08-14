Общество

ПСБ принял участие в фестивале, посвященном 95-летию со дня создания ВДВ России

Банк ПСБ принял участие в масштабном фестивале, посвященном 95-летию со дня образования воздушно-десантных войск России, который проходил в городе воинской славы Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПСБ.

Мероприятие стало важной площадкой для поддержки, развития адаптивных видов спорта среди ветеранов СВО и их семей, а также платформой для укрепления патриотических традиций.

В рамках мероприятия Андрей Копосов, региональный директор банка ПСБ в Пскове, рассказал о мерах поддержки для действующих военных и ветеранов. «Мы активно поддерживаем ветеранов СВО, разрабатывая и внедряя специализированные продукты и услуги, учитывающие их потребности и запросы. Таким продуктом стала пластиковая карта «СВОи», которая одновременно является платежным инструментом и удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая простой и прозрачный процесс получения государственных социальных льгот. Кроме того, для военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни и занявшихся предпринимательской деятельностью, ПСБ предоставляет открытие счета по программе обслуживания «СВОи», включающей РКО и бесплатную юридическую поддержку», — поделился он.

Андрей Копосов также рассказал о программе обучения «Новое звание — предприниматель», которую ПСБ анонсировал этой весной. Программа помогает участникам боевых действий освоить основы предпринимательства, получить необходимые знания и поддержку для запуска собственного дела. «ПСБ помогает нашим защитникам Отечества «найти себя», свое призвание в мирной жизни. Мы нацелены на объединение усилий с государством для поддержки тех, кто готов отдать самое дорогое ради нашей Родины», — подытожил Андрей Копосов.

Он также поздравил военных с праздником, пожелав им крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия. «Пусть небо всегда будет мирным, а земля — вашей надежной опорой. Спасибо за вашу службу, ваш подвиг и любовь к Родине!», — добавил он.

Участие ПСБ в фестивале подчеркивает приверженность банка принципам патриотизма и социальной ответственности. Банк готов и дальше активно поддерживать такие инициативы.

Реклама. ПАО "Банк ПСБ" Erid: 2SDnjdt2nbg