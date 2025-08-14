Псковcкая обл.
Общество

Врач назвала нарушение терморегуляции тела симптомом опасной болезни

16.08.2025 09:44|ПсковКомментариев: 0

Лимфопролиферативные заболевания — это группа болезней, при которых происходит сбой в естественном процессе формирования лимфоцитов (клеток иммунной системы), и они начинают бесконтрольно размножаться. О том, как это проявляется и что нужно делать в такой ситуации, 16 августа «Известиям» рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Сюда относятся разные виды лимфом (лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы), хронический лимфолейкоз и некоторые другие редкие заболевания. Один из возможных симптомов при таких болезнях — сбой в терморегуляции, то есть нарушение способности организма поддерживать нормальную температуру тела», — уточнила она.

Чаще всего нарушения терморегуляции появляются у пациентов с лимфомами. Особенно это характерно для болезни Ходжкина — при ней нередко бывает длительная лихорадка без явной причины. Такие же проблемы могут возникать при агрессивных формах неходжкинских лимфом и на поздних стадиях хронического лимфолейкоза. В этих случаях организм утрачивает способность адекватно контролировать температуру, что приводит к ее устойчивому повышению или, наоборот, критическому снижению.

«Сбои в регуляции температуры тела возникают из-за нескольких взаимосвязанных факторов. Первый связан с тем, что опухолевые клетки вырабатывают специфические биологически активные вещества, которые воздействуют на центр терморегуляции в головном мозге. Это приводит к неправильной работе механизмов теплообмена», — объясняет эксперт.

Еще одна причина, почему у пациентов возникают проблемы с теплообменом, — увеличенные лимфоузлы в области грудной клетки или брюшной полости. Они могут сдавливать нервные окончания, которые помогают организму поддерживать нормальную температуру тела. Кроме того, из-за ослабленного иммунитета организм становится более уязвимым к инфекциям. Любая инфекция обычно вызывает температуру и озноб, что еще больше усугубляет нарушения терморегуляции.

«У пациентов могут наблюдаться различные варианты расстройств. Наиболее частый симптом — постоянное незначительное повышение температуры (37–38 градусов) или периодический жар без видимых причин. Температура может повышаться волнообразно», — описывает врач.

Некоторые пациенты, напротив, испытывают гипотермию — снижение температуры тела ниже нормы. Это случается при сильном истощении, плохом кровообращении или повреждении участков мозга, отвечающих за терморегуляцию. Кроме того, многие больные страдают от сильной потливости по ночам, постоянного чувства холода или плохой переносимости жары.

Главная рекомендация для людей с лимфопролиферативными заболеваниями — умеренная физическая активность. Она полезна, но требует особого подхода из-за проблем с контролем температуры тела.

«Пациентам с повышенной температурой следует заниматься в прохладное время суток, отдавая предпочтение спокойным видам активности вроде ходьбы или плавания, полностью исключив интенсивные нагрузки и соблюдая питьевой режим, — советует эксперт.

А тем, кто страдает от пониженной температуры, она рекомендует избегать переохлаждения, дозированно увеличивая нагрузку, выполняя разминочные упражнения и подбирая одежду, сохраняющую тепло.

Вне зависимости от типа нарушения терморегуляции, перед началом любых физических занятий необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, резюмировала она.

Источник: Псковская Лента Новостей
